Pandemi sanata engel değil

Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü yaptığı çalışmalara pandemi dönemide de ara vermiyor.

Yarışmalardan, konserlere, turnuvalardan, kulüp çalışmalarına ve kurslara kadar düzenlenen bir çok etkinlik tedbirler kapsamında ya da online olarak gerçekleştiriliyor.

Biryılı aşkın süredir tüm dünya ile birlikte ülkemizi de esir alan Kovid-19 Pandemisi nedeniyle evde kapalı kalan Bornovalılara yaşamlarını güzelleştirecek, kültür ve sanat alanından uzaklaşmamalarını sağlayacak etkinlikler hazırlanıyor. 2020 yılı Mart ayı ile 2021 yılı Mayıs ayı arasında tüm Resmi Bayramlarda online etkinlerin yanı sıra yine online olarak bir Resim yarışması, 102 konser, gösteri, festival, 3 Söyleşi, ile belediyeye bağlı çeşitli kulüplerin 18 etkinliği, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortaklaşa 14 etkinlik ve belediye kursiyerlerinin 3 gösterisi yapıldı. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatroları perdelerini açamadığı dönemde 19 kurs ve atölye çalışmalarını online olarak gerçekleştirdi. Oynadığı bazı oyunları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bayramlar renklendi

Yapılan çalışmalar kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı,30 Ağustos Zafer Bayramı, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kurallara uygun ve tedbirler çerçevesinde kutlandı. Bornovalıların evlerinin balkonlarından katıldığı etkinliklerde kortej yürüyüşü , arabalarla selamlama ve resmi tören yapılırken, internet üzerinde de konserler ve yarışmalar düzenlendi. İnci Vakfı Çocuk Orkestrası, Fondip ve diğer Bornovalı gruplar Rahatsız, Tersyön, Çirkef, Siyah, Kemik ve Yaygara'nın performansları Bornova Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı.Ramazan Bayramı'nda da Sedat Yüce sevenleri ile buluştu.

Özel günler unutulmadı

Özel günler için özel etkinlikler planlandı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Bornova Cumhuriyet Maydanı'na yeni yapılan Atlı Atatürk Heykeli'nin açılışı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Online Kısa Film Gösterimi ve "Şiddetsizsiniz" tiradı sunuldu. 21 Aralık Kış Ekinoksunda ise Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Müzesi'nde Ateş Kulesi'nde dev ateş yakılarak online müzik yayınlandı, kısa film gösterimi gerçekleşti. Yeni yıl için ise "2021'e Açılan Kapı" adlı etkinlikle fotoğraf kutusuna giren Bornovalılar hayallerini söylerek fotoğraf çekildi. Çocuklar için ise 'Yeni Yıl, Yeni Umutlar' Konulu Online Çocuk Resim Yarışması düzenlendi.

Ayrıca Anneler Günü'nde şehit annelerine pasta dağıtımıyapıldı. Kısıtlamalarda evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara Moral Dinletisi ile Türk Sanat Müziği ziyafeti sunuldu. Bornova Cumhuriyet Maydanı'na yapılan Meçhul Kadın Heykeli'nin açılışı gerçekleşti.

Depremzede çocuklara moral

İzmir Depremi nedeniyle depremzede çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleşti. Drama çalışmaları, müzik ve sanat atölyeleri, palyaço ve sosis balon eğlenceleri düzenlendi. Çizgi film, tiyatro ve pandomim gösterimleri ile onlara moral verdi. Bornovalı miniklere yönelik olarak Filiz Özyurt ile Origami etkinliği, anne babalar için de Dilge Güney online " Çocuklara Okuma Alışkanlığı Kazandırma Yolları" adlı söyleşidüzenlendi.

Kursiyer Gösteri ve Sergileri

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme kursundan yararlanan kursiyerlere öğrendiklerini sunma imkanı sağlandı. Çocuk Kursiyerlerin Mini Dinletisi sosyal medya üzerinden yayınlanırken, resim ve fotoğraf kursiyerlerinin yaptığı çalışmalarda online olarak sergilendi.

Hedef: Eğlence sektörüne de destek olmak

Hazırlanan etkinliklerle Bornovalıların morallerini yükseltmek istediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Aynı zamanda bu etkinliklerde müzik başta olmak üzere eğlence alanında çalışanların Pandemi ile birlikte gelirsiz kalmasını engelleyerek, az da olsa bir gelir elde etmelerini sağlamayı amaçladık" dedi. Vatandaşların düzenlenen kurslardan online olarak yararlanmayı sürdürdüklerini de hatırlatan Başkan İduğ, "İnşallah pandeminin sona ermesiyle tüm etkinliklerimizi yeniden canlı olarak yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca online alanı tamamen terk etmeden yapılan iş ve çalışmaların, etkinlik ve gösterilerin daha geniş kesimlere erişmesini sağlamak için de kullanılmaya devam edilmesi kararını da aldık" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler