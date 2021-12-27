Pandemi sanat eğitimine engel olamadı

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin en önemli sanat eğitim merkezleri arasında yer alan Belediye Konservatuvarı, 2021 yılında devam eden pandemi şartları kapsamında, eğitimlerini aksatmadan sürdürdü. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı 2021 yılında Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale olmak üzere 7 ayrı bölümde ve 27 sanat dalında toplam 447 öğrencisine sanat eğitimi verdi. Eğitimler halen yüz yüze devam ediyor.

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNE KAVUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda 2021-2022 eğitim dönemi 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. Pandemi nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır derslerini online olarak gerçekleştiren Belediye Konservatuvarı, yeni eğitim dönemine, bu tarihten itibaren ve yeniden yüz yüze olarak geçiş yaptı. Eylül ayının başında yapılan yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler de kayıtlarını yaptırarak, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ailesine katıldı.

KONSERVATUVAR SINAVLARINA BU YIL DA İLGİ YOĞUN OLDU

Her yıl oldu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın yetenek sınavlarına ilgi yoğun oldu. Çok sayıda vatandaş Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olabilmek için yetenek sınavlarına başvuru yaptı. Pandemi nedeniyle başvurular online olarak gerçekleştirildi.

YETENEK SINAVLARI 4-5 EYLÜL TARİHLERİNDE YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın yetenek sınavları 4-5 Eylül 2021 tarihilerinde gerçekleştirildi. 7 bölüm ve 27 sanat dalında yapılan yetenek sınavları, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın dört ayrı merkezinde ve eş zamanlı olarak düzenlendi. Sınavlara 5 ile 56 yaş arasında 892 kişi katıldı.

UZMAN AKADEMİSYENLER KOMİSYONLARDA

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavlarının sınavları için 14 komisyon oluşturuldu. Sınav komisyonlarında Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan ve alanlarında uzman akademisyenler görev aldı. Sınavda toplam 48 eğitmen görev yaptı.

SONUÇLAR 8 EYLÜL'DE AÇIKLANDI

Yetenek Sınavı'nın sonuçları 8 Eylül Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi web sayfası www. kocaeli. bel. tr adresinden açıklandı. Yetenek sınavını kazanan öğrenciler, 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde kayıt yaptırarak, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olmaya hak kazandı.

7 BÖLÜM 27 SANAT DALI

2021-2022 eğitim döneminde Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale olmak üzere 7 ayrı bölümde ve 27 sanat dalında eğitim verildi. Eğitimler halen devam ediyor.

447 ÖĞRENCİ SANAT EĞİTİMİ ALIYOR

Konservatuvarın Türk Sanat Müziği Bölümü'nde 35, Türk Halk Müziği Bölümünde 27, Dini Musiki Bölümde 17, Batı Müziği Bölümünde 124, Güzel Sanatlar Bölümünde 73, Geleneksel Sanatlar Bölümünde 76 ve Bale Bölümünde 95 olmak üzere toplam 447 öğrenci eğitim alıyor. Korolar ise çalışmalarına 4 Kasım 2021 tarihinde başladı.

BÖLÜMLERİN SANAT DALLARI VE EĞİTİM SÜRELERİ

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Bölümlerinin sanat dalları ile eğitim süreleri ise şöyle:

BÖLÜM/ SANAT DALI

Eğitim Süresi

1

BATI MÜZİĞİ

1

Ses Eğitimi

3 yıl

2

Piyano

3 yıl

3

Elektro Gitar

3 yıl

4

Klasik Gitar

3 yıl

5

Keman

3 yıl

6

Klarnet

3 yıl

7

Çello

3 yıl

8

Flüt

3 yıl

2

TÜRK SANAT MÜZİĞİ

9

Ses Eğitimi

3 yıl

10

Keman

3 yıl

11

Ud

3 yıl

12

Ney

3 yıl

13

Kanun

3 yıl

14

Klasik Kemençe

3 yıl

3

TÜRK HALK MÜZİĞİ

15

Ses Eğitimi

3 yıl

16

Bağlama

3 yıl

4

17

TÜRK DİN MUSİKİSİ

2 yıl

5

GÜZEL SANATLAR

18

Çocuk Resim

2 yıl

19

Yetişkin Resim

3 yıl

20

Seramik

3 yıl

21

Çini

3 yıl

6

GELENEKSEL SANATLAR

22

Hat

4 yıl

23

Tezhip

3 yıl

24

Minyatür

3 yıl

25

Katı

3 yıl

26

Ebru

3 yıl

7

27

BALE

4 yıl

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