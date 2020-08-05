Pandemi salça ihracatını artırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pandemi salça ihracatını artırdı

TÜRKİYE'nin önemli salça üretim merkezlerinden olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2020 yılında Hollanda'ya bin ton acı biber salçası ihraç etmeyi hedefliyor.

Pandemi salça ihracatını artırdı
05.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:29

TÜRKİYE'nin önemli salça üretim merkezlerinden olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2020 yılında Hollanda'ya bin ton acı biber salçası ihraç etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl 800 ton ihracat yaparak Türkiye'ye 800 bin dolar girdi sağlayan kooperatif, bu yıl 1 milyon dolarlık ihracat yapmayı planlıyor. Hasadı yapılan biberler kooperatif üretim tesislerinde kadınlar tarafından işlenirken, hazırlanan acı biber salçaları peyderpey Hollanda'ya gönderilecek.

İnegöl'de faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, salça sezonuna başlayacak. Kadın emeğinin kullanıldığı salça üretim tesislerinde sezon boyunca üretilecek salçalar, Türkiye'nin her yerine olduğu gibi, biber salçaları da Hollanda'ya gönderecek. 7 yıldır Hollanda'ya ihracat yapan kooperatif, her yıl ihracat rakamlarını artırmaya devam ediyor.

BİN TON İHRACAT HEDEFLENİYORKadın işçilerin çalıştığı üretim tesisinde acı biber salçalarının hijyenik bir şekilde hazırlandığını belirten Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, "2019 yılı tabi ki farklı bir yıldı. Bizim ülkemizdeki tarım politikasının eksikliğinden dolayı, fiyat ve ürün yetişilmesinde istikrarsızlık var. O nedenle geçen sene biber temininde biraz sıkıntı yaşandı. Ama sıkıntı yaşanan dönemin ertesi yılında bolluk olur. Biz de bu sene zaten pandemiden dolayı vatandaşa, her tarafa bir şeyler ekiniz, aç kalmayalım dedik. Çünkü ithalatımız da durmuştu. Biz, 2019'da 800 ton civarında Hollanda'ya ihracatımızı yaptık. 2020 içinde hazırlıklarımızı tamamladık. 2020 yılında da bin tona çıkardık. Anlaşmamız bu yöndedir" dedi.VERİMLİLİK ÇOK YÜKSEKBaşkan Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu anda ürünlerimiz her ne kadar mevsim şartları olumsuz geçmesine rağmen kendi yöremizde, İnegöl çevresinde, bereketli yerlerde ürünler normalin üzerinde verimliliğin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Bu sene de sıkıntı çekmeyiz diye düşünüyorum. Tabi ki bu arada bizim sürdürülebilir tarım çiftçi sertifikası, yani ürün yetiştirme çalışmalarımız devam ediyor. Hollanda'ya gönderdiğimiz biberleri sertifikalı çiftçilerden alıyoruz. Bizim ürünün Hollanda açısından biraz daha iyi olduğunu, oda, üretimden, sertifikalı ürün alışından dolayı da 3-5 kuruş daha pahalıya sattığını ifade etmiştir. Biz her geçen gün kalitemizi, kriterlerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Umarım bu sene sonunda başka bir afet olmaz ise, bu senenin daha iyi geçeceğine inanıyorum." HER SENE ARTIYORDövizin yükselmesinin kendilerine artı getirisi olduğunu kaydeden Başkan Uğur, "Geçen sene 800 bin dolar ihracat yaptık. Bu sene 1 milyon dolarlık bir ihracatımız olacaktır ki o da ülkemiz için çok hayırlı olacak. Tabi ki sadece her şey kar değildir. Ama yaptığımız işten dolayı biz huzur ve mutluluk duyuyoruz. Zira üç aylık sezonda 90-100 kişi istihdam ediyoruz. Onun dışında da 10-15 tane bizim kendi daimi personelimiz var. Hem domates salçası hem biber salçası üretimimizi her geçen gün daha da yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.Sezonda 90-100 tane biber işçiliğinde çalıştırdıkları insanların yüzde 90'ının kadın işçi olduğuna işaret eden Başkan Uğur, "Tabi ki bu kadın işçilerin sadece köyümüzden olması yetmiyor. Çevre köylerden, İnegöl'ün mahallelerinden insanlar, talebeler, en azından çalışabiliyorlar. Çünkü ağır bir iş olmadığı için buna istihdam sağlanıyor. Çiftçimiz bundan istifade ediyor. Garantili, istikrarlı bir fiyatla parasını zamanında alabiliyor. O nedenle çiftçi de memnun" şeklinde konuştu.SÖZLEŞMELİ TARIM YAPILMALI

'Sözleşmeli tarım yapılmalı' diyen Başkan Uğur, ayrıca "Tabi sözleşme şu anda bazı sektörlerde veya bazı kalemlerde yapılıyor. Bu sözleşmeler sadece fabrikaların sözleşmesi oluyor tek taraflı. Çiftçinin de artık burada bazı isteklerinin olması lazım. Mesela, şu an patateste sıkıntı yaşanıyor. Patates fiyatları düştüğü zaman alıcı firmalarda fire fazla düşüyor ya da geri gönderebiliyorlar. Burada da bizim çiftçimizin biraz dikkatli olması gerekiyor. Tohumu kendilerinin vermesine rağmen, tohumdaki eksiklikten dolayı patates içini dolduramıyor. Bu doldurulamayan patatesi, içi boş diye geri gönderiyorlar. Şu anda İnegöl'de mağdur olan çiftçilerimiz var. Onlar da tek taraflı sözleşmeden kaynaklanan olaylar. Önümüzdeki yıllarda bunların da dikkate alınacağına inanıyorum. Bir de şunu da ifade edeyim; ilçemizde her sene 1-2 tane vatandaşımız, arkadaşımız, dostumuz traktör kazasında vefat ediyor. Bunun sebeplerinden birisi traktörde olması gereken koruyucu direklerin kullanılmamasıdır. Bunun mecburi kılınması, hatta zorlanması gerekiyor. Kaza anında traktör takla atıyor ve sürücüsü altında kalıyor. Eğer koruyucusu olursa, kurtulacak ya da kurtulma şansı olacaktır. Bunun da dile getirilmesi lazım her platformda. Bunları da gündeme getirirsek bir can kurtarırız diye düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi Ekonomi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var Dünya
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı...
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Magazin
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu Ekonomi
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Beyrut'un görgü tanıkları anlatıyor: İlk yardım çantasıyla dışarı fırlayan bir doktor, 86 yaşındaki bir kadının yaralarını sarıyordu
Beyrut'un görgü tanıkları anlatıyor: İlk yardım çantasıyla dışarı fırlayan bir doktor, 86 yaşındaki bir kadının yaralarını sarıyordu
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Deniz Demir Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Beren Saat Sezen Aksu Yeşim Salkım
Spor Beto Jose Sosa Erol Bulut Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Beyrut Lübnan Deprem Malatya
Şu an buradasınız: Pandemi salça ihracatını artırdı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 12:56:54. #1.14#
title