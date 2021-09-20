Pandemi sağlıklı ve iyi yaşam kavramını ihtiyaç haline getirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pandemi sağlıklı ve iyi yaşam kavramını ihtiyaç haline getirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pandemi sağlıklı ve iyi yaşam kavramını ihtiyaç haline getirdi

Pandemiyle daha sık duyulmaya başlanan wellness, sağlıklı ve iyi yaşam kavramı giderek önemini artırıyor.

Pandemiyle daha sık duyulmaya başlanan wellness, sağlıklı ve iyi yaşam kavramı giderek önemini artırıyor. Sağlıklı ve iyi yaşam arayışının bir trendin ötesinde ihtiyaç haline geldiğine dikkat çeken Fitpery Platform Stratejisti Mustafa Kösetürk, "Fitpery, iyi yaşama dair spordan motivasyona, giyimden organik gıdaya kadar pek çok konuda tüm kadınlara özgür bir alan ve zaman yaratıyor" dedi.

McKinsey tarafından yapılan bir ankete göre katılımcıların yüzde 79'u sağlıklı yaşam aktivitelerinin önemli olduğunu düşünüyor. İyi yaşamın özellikle kadınlar için bir yaşam felsefesi haline geldiğini söyleyen Kösetürk, "Dijital dünyaya hakim kullanıcılar için iyi yaşam, spor ve sağlıklı beslenmeyle ilgili kaynakları tek platformda toplamak bir ihtiyaç haline geldi. İyi yaşam platformu Fitpery.com, bu ihtiyaca en iyi şekilde cevap veren bir dijital çözüm sunuyor" diye konuştu.

EGZERSİZDEN ORGANİK GIDAYA İYİ YAŞAMLA İLGİLİ HER ŞEY

Platformun, hayatına iyi yaşam olanaklarını dahil etmek isteyen kullanıcılarla diplomalı ve sertifikalı antrenörleri, egzersiz ve wellness derslerini, organik beslenme ve spor ürünlerini buluşturan bir pazaryeri olduğunu belirten Mustafa Kösetürk, "Bu modelle Türkiye'de alanında bir ilki hayata geçirdik. Amacımız iyi yaşama ilgi duyan kullanıcıların aktif olmasını, neler yapabileceğini fark etmesini ve bilinçli bir şekilde iyi yaşam kaynaklarına erişimini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Uzman eğitmen kadrosunun hazırladığı online egzersiz dersleri ve hızla artan marka iş birlikleri ile iyi yaşam platformunu büyütmeye devam ettiklerini söyleyen Kösetürk, "Pilates, yoga, fitness, kardiyo gibi egzersizlerin yanı sıra; rahat ve fonksiyonel performans ürünleriyle yüzde 100 organik gıda gibi kadınların aradıkları her şeyi tek platformda bulmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

ANTRENÖRLERE GELİR İMKANI

Egzersiz uzmanı Gamze Tanrıverdi'nin koordinatörlüğünü yaptığı Fitpery Trainer ve Fitpery Partner iş birliği programı sayesinde, spor antrenörleri, binlerce kullanıcıyla buluşarak gelir ortaklığı modeliyle kazanç elde etme olanağı buluyor. Spor eğitmenleri, platformun internet sitesi üzerinden ücretsiz başvuru yapabiliyor.

Yakın zamanda mobil uygulaması devreye alınacak platformun sitesinden egzersiz derslerine ücretsiz erişilebiliyor, Instagram hesabından iyi yaşam önerileri takip edilebiliyor.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Adnan Menderes Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Beren Saat Seda Sayan Gelinim Mutfakta
Spor Marcao Muslera Şenol Güneş Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pandemi sağlıklı ve iyi yaşam kavramını ihtiyaç haline getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:16:13. #1.17#