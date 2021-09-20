Pandemi sağlıklı ve iyi yaşam kavramını ihtiyaç haline getirdi

Pandemiyle daha sık duyulmaya başlanan wellness, sağlıklı ve iyi yaşam kavramı giderek önemini artırıyor. Sağlıklı ve iyi yaşam arayışının bir trendin ötesinde ihtiyaç haline geldiğine dikkat çeken Fitpery Platform Stratejisti Mustafa Kösetürk, "Fitpery, iyi yaşama dair spordan motivasyona, giyimden organik gıdaya kadar pek çok konuda tüm kadınlara özgür bir alan ve zaman yaratıyor" dedi.

McKinsey tarafından yapılan bir ankete göre katılımcıların yüzde 79'u sağlıklı yaşam aktivitelerinin önemli olduğunu düşünüyor. İyi yaşamın özellikle kadınlar için bir yaşam felsefesi haline geldiğini söyleyen Kösetürk, "Dijital dünyaya hakim kullanıcılar için iyi yaşam, spor ve sağlıklı beslenmeyle ilgili kaynakları tek platformda toplamak bir ihtiyaç haline geldi. İyi yaşam platformu Fitpery.com, bu ihtiyaca en iyi şekilde cevap veren bir dijital çözüm sunuyor" diye konuştu.

EGZERSİZDEN ORGANİK GIDAYA İYİ YAŞAMLA İLGİLİ HER ŞEY

Platformun, hayatına iyi yaşam olanaklarını dahil etmek isteyen kullanıcılarla diplomalı ve sertifikalı antrenörleri, egzersiz ve wellness derslerini, organik beslenme ve spor ürünlerini buluşturan bir pazaryeri olduğunu belirten Mustafa Kösetürk, "Bu modelle Türkiye'de alanında bir ilki hayata geçirdik. Amacımız iyi yaşama ilgi duyan kullanıcıların aktif olmasını, neler yapabileceğini fark etmesini ve bilinçli bir şekilde iyi yaşam kaynaklarına erişimini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Uzman eğitmen kadrosunun hazırladığı online egzersiz dersleri ve hızla artan marka iş birlikleri ile iyi yaşam platformunu büyütmeye devam ettiklerini söyleyen Kösetürk, "Pilates, yoga, fitness, kardiyo gibi egzersizlerin yanı sıra; rahat ve fonksiyonel performans ürünleriyle yüzde 100 organik gıda gibi kadınların aradıkları her şeyi tek platformda bulmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

ANTRENÖRLERE GELİR İMKANI

Egzersiz uzmanı Gamze Tanrıverdi'nin koordinatörlüğünü yaptığı Fitpery Trainer ve Fitpery Partner iş birliği programı sayesinde, spor antrenörleri, binlerce kullanıcıyla buluşarak gelir ortaklığı modeliyle kazanç elde etme olanağı buluyor. Spor eğitmenleri, platformun internet sitesi üzerinden ücretsiz başvuru yapabiliyor.

Yakın zamanda mobil uygulaması devreye alınacak platformun sitesinden egzersiz derslerine ücretsiz erişilebiliyor, Instagram hesabından iyi yaşam önerileri takip edilebiliyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri