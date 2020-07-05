Pandemi ruhsat talebini de azalttı
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Pandemi ruhsat talebini de azalttı

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Çankaya Belediyesine yapılan ruhsat başvuruları azalmaya başladı.

Pandemi ruhsat talebini de azalttı
05.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:41

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Çankaya Belediyesine yapılan ruhsat başvuruları azalmaya başladı. Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü verilerine göre, Çankaya'da iş yeri açanların sayısı ocak, şubat ve mart aylarında bin 773 iken, bu rakam son üç ayda 425'e kadar düştü.

Yeni tip korona virüs salgınının ekonomiye etkisi, iş yeri açmak isteyenlerin tercihlerinden Çankaya'da da kendini gösterdi. Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün verilerine göre; ocak, şubat ve mart aylarında toplam bin 773 iş yeri açılırken, nisan mayıs ve haziran aylarında bu sayı toplam 425 oldu. Çankaya Belediyesi; ocak ayında 645, şubat ayında 637, mart ayında 491, nisan ayında 73, mayıs ayında 94, haziran ayında ise 258 başvuruyu ruhsatlandırdı.

Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 2020 yılında Çankaya'da yapılan ticari faaliyetler için bin 782 sıhhi işletme, 149 gayrı sıhhi işletme, 113 emniyete tabi, 116 mesul müdürlük ruhsatı, canlı müzik izin belgesi ile 6 işletmeye 24 saat izin belgesi verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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