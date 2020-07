Pandemi restaurant Bodrum'da kapılarını açtı Bodrum'un en gözde yerlerinden biri olan Yalıkavak'ta yer alan Pandemi Restaurant misafirlerine kapılarını açtı. Kemal Üşenmez'in işletmeciliğini yaptığı Pandemi Restaurant, geçtiğimiz gün Deha Bilimlier'in muhteşem sahne performansıyla açıldı.

Covid-19 kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan Pandemi Restaurant, ödüllü şeflerin ellerinden Türk ve dünya mutfağının harika lezzetleri ve eğlencesi ile sezona iddialı bir giriş yaptı. Pandemi Restaurant'da sahneye çıkan Deha Bilimlier, sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Aylar sonra sahneye çıkacağını için heyecanlı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bilimlier; "4 ay sonra sahneye çıkıyorum. Özlediğim, beklediğim günler geri geldi. İnşallah her şey daha da güzel olacak. Özellikle Bodrum'un en yeni mekanı Pandemi Restaurant'da sahne alacağım için de ayrı heyecanlıyım. Mekan çok güzel ve her şey kontrollü olarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde her şey ayarlandı. Ayrıca mekan, bu gece elde ettiği gelirin bir kısmını Sağlık Bakanlığı'na bağışlıyor. O nedenle hem mutluyuz hem de huzurluyuz" dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin