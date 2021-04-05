Pandemi online alışverişi yüzde 4 artırdı
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Pandemi online alışverişi yüzde 4 artırdı

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Pandemi online alışverişi yüzde 4 artırdı

Geçen yıl 213 milyar TL düzeyinde bulunan e-ticaret hacminin bu yıl 240 milyar liraya yükselmesi öngörülüyor. Pandemi öncesi yüzde 34 olan internet üzerinden alışveriş yapma oranının 2021'de yüzde 38'e çıkması bekleniyor.

Tüm Etkin Sanayici İş Adamları ve İş Kadınları Federasyonu (TESİAD) tarafından gerçekleştirilen E-Ticaret Zirvesi, e-ticaret uzmanlarını bir araya getirdi.

Bu yıl online olarak gerçekleşen zirvede "E-Ticaret Nedir, Nasıl Yapılır?" konusu işlendi. E-ticaret pazarına girmek isteyen firma ve bireylerin sorularının yanıtlandığı etkinlikte sektörün değişen dinamikleri konuşuldu. Online düzenlenen etkinlikte e-ticaret pazarında güçlü bir oyuncu konumuna erişmenin olmazsa olmazları haline gelen arama motoru optimizasyonu, arama motoru pazarlamacılığı ve sosyal medya reklamcılığı başta olmak üzere bütünleşik dijital pazarlama hakkında bilgi verildi.

İnternetten alışveriş oranı yüzde 34'den yüzde 38'e çıkacak

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, geçen yıl 213 milyar lira düzeyinde bulunan e-ticaret hacminin bu yıl 240 milyar liraya yükselmesi bekleniyor. 2019'da yüzde 34,1 seviyesinde olup, 2020'de yüzde 36,5 seviyesine yükselen internet üzerinden alışveriş yapanların oranının ise 2021'de yüzde 38'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Bültenler

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