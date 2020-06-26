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Pandemi onlara yaramıştı ancak lokantalar açılınca işleri düştü

SAMSUN (İHA) – Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, pandemi sürecinde lokantaların kapalı olmasından dolayı kasap esnafının işlerinin arttığını ancak lokantaların açılması ve Kurban Bayramı'na yaklaşılmasının ardından işlerin normalin altına düştüğünü söyledi.

Pandemi onlara yaramıştı ancak lokantalar açılınca işleri düştü
26.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:43

SAMSUN (İHA) – Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, pandemi sürecinde lokantaların kapalı olmasından dolayı kasap esnafının işlerinin arttığını ancak lokantaların açılması ve Kurban Bayramı'na yaklaşılmasının ardından işlerin normalin altına düştüğünü söyledi.

Kurban Bayramı, İslam alemi tarafından 31 Temmuz Cuma günü kutlanmaya başlanacak. Bayrama 1 aydan biraz daha fazla bir süre kalmasına rağmen, birçok vatandaş daha şimdiden kurbanlıklarını almaya başladı. Pandemi sürecinde eskiye nazaran daha fazla iş yaptıklarını ifade eden Başkan Ömür Şen, normalleşme sonrasında işlerin düştüğünü belirtti. Şen ayrıca bu sene büyükbaş için boğazlama, parçalama ve paylama işleminin bin TL, küçükbaş için ise 150 TL olduğunu açıkladı.

"Pandemi dönemi işlerimiz yoğunlaştı"

Pandemi döneminde lokantaların kapalı olmasıyla vatandaşların kasaplara yöneldiğini belirten Ömür Şen, "Her sene kurban bayramına kısa bir süre kala kasapların işleri düşüyor. Bayramdan 2-3 ay sonra da pek iş olmuyor. Bu sene de pandemiden dolayı kurbanlığa fazla rağbet olmayacağını düşünüyorum. Çoğu sektörde olduğu gibi bizde de sessizlik hakim. Pandemi sürecince kasaplar olarak çok fazla darbe almadık. Aksine işlerimiz eskiye göre biraz daha yoğunlaştı. Restoranlar kapalı olduğu için insanlar evde yemeyi tercih ettiler. O yüzden kasap esnafının işleri iyiydi. Lokantaların açılması ve Kurban Bayramının yaklaşmasıyla işlerimiz normalin çok aşağısına düştü" dedi.

"Büyükbaş boğazlama bin TL, küçükbaş boğazlama 150 TL"

Bayramında kurbanlıklarını acemi kasaplara teslim etmeyecek olan vatandaşların boğazlama, paylama ve dağıtım için kasaplara bin TL ödeyeceğinin bilgisini veren Şen, şunları söyledi:

"Bu sene büyükbaş hayvanda boğazlama ücreti bin TL civarında olacak. Kesim, hisseye ayırma ve dağıtım da bu fiyatın içinde olacak. Büyükbaş kesilip, 7 paya bölünüyor. Dışarıdan mal alan vatandaş, malını kestirip paylara dağıtılmasını istiyorsa bin TL gibi bir para ödemesi gerekiyor. Küçükbaş boğazlama da 150 TL gibi bir fiyat tutuyor. Büyükbaş da boğazlama ve paylama ücreti kişi başı 143 TL civarında tutuyor. Fiyatlarda geçen seneye oranla pek bir değişim olmadı. Kurbanlık hayvan almak isteyen vatandaşlar, kurbanlıkların pasaportuna bakabilir. Orada hayvanın yaşı, ırkı gibi her bilgisi yazıyor. Kapak atmayı herkes anlayamayacağı için pasaporta bakmak daha güvenilir olabilir." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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