Pandemi nedir? Pandemi hastanesi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi yapıldı? Koronavirüs önlemleri! Corona virüse özel ve vakıf hastane desteği Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs genelgesi ile birlikte özel ve vakıf hastaneleri pandemi hastaneleri ilan edildi. Peki pandemi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu?

Koronavirüs ülkemizde maalesef ciddi oranlarda artış göstermektedir. Devletimiz gereken tüm önlemleri alıyor ve düzenli olarak toplumu aydınlatıyor. Bu kapsamda corona virüs önlemleri için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özel ve vakıf hastanelerinin "Pandemi Hastaneleri" yani "Salgın Hastalıklar" hastanesi olarak ilan etti. Peki pandemi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi?

PANDEMİ NEDİR?

Pandemi yada pandemik hastalık, en az bir kıtayı etkileyen, dünyaya yayılan ve herkese bulaşma riski olan hastalıklara (epidemi) verilen genel ad pandemidir.

HANGİ HASTANELER PANDEMİ HASTANESİ YAPILDI?

Sağlık kurumlarına başvuran hastaların corona tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunlu bir hale getirildi. Bu tanı ve şüphe ile bütün hastanelere başvuran hastalara bütün prosedürler tamamen uygulanacak ve bakılmak zorunlu olacak.

TARİHTE BİLİNEN EN MEŞHUR SALGIN (PANDEMİ) HASTALIKLARI

Kara veba

COVID-19

Tifo

Kolera

Domuz gribi

Grip