Pandemi nedeniyle tribüne alınmayan taraftarlar maçı stat dışından izledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemi nedeniyle tribüne alınmayan taraftarlar maçı stat dışından izledi

Pandemi nedeniyle tribüne alınmayan taraftarlar maçı stat dışından izledi
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Spor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında, pandemi nedeniyle seyircinin alınmadığı stadın etrafındaki yüzlerce kişi, mücadeleyi balkonlarda, araçları üzerinde ve yol kenarından izledi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında, pandemi nedeniyle seyircinin alınmadığı stadın etrafındaki yüzlerce kişi, mücadeleyi balkonlarda, araçları üzerinde ve yol kenarından izledi.

BAL karşılaşmaları dün itibariyle başlarken, İnegöl ilçesinde ise Kafkasspor ile Görükle İpekspor karşılaştı. İnegöl Sanayi Sahası'nda oynanan mücadeleye pandemi nedeniyle taraftar alınmazken, vatandaşlar sahanın çevresinde mücadeleyi takip etti. Kimi taraftarlar balkonlarında, kimi taraftarlar araçlarının üzerinde, kimi vatandaşlar da yol kenarında dizilerek mücadeleyi izledi.Karşılaşmayı ise Görükle İpekspor, 1-0'lık skor ile kazandı.


- Bursa
Pandemi nedeniyle tribüne alınmayan taraftarlar maçı stat dışından izledi
Pandemi nedeniyle tribüne alınmayan taraftarlar maçı stat dışından izledi
Pandemi nedeniyle tribüne alınmayan taraftarlar maçı stat dışından izledi
Pandemi nedeniyle tribüne alınmayan taraftarlar maçı stat dışından izledi
Pandemi nedeniyle tribüne alınmayan taraftarlar maçı stat dışından izledi
Pandemi nedeniyle tribüne alınmayan taraftarlar maçı stat dışından izledi
Pandemi nedeniyle tribüne alınmayan taraftarlar maçı stat dışından izledi
Pandemi nedeniyle tribüne alınmayan taraftarlar maçı stat dışından izledi
Pandemi nedeniyle tribüne alınmayan taraftarlar maçı stat dışından izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Veysel Eroğlu Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Hazal Kaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Cristiano Ozan Tufan Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pandemi nedeniyle tribüne alınmayan taraftarlar maçı stat dışından izledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:59:45. #1.16#

title