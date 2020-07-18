Pandemi nedeniyle tatilcilerin aradığı ilk şart güvenli otel sertifikası
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Pandemi nedeniyle tatilcilerin aradığı ilk şart güvenli otel sertifikası

Havaların iyice ısınması, korona virüsüne karşı normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte turizm cenneti Çeşme'de de rezervasyonlar artıyor.

Pandemi nedeniyle tatilcilerin aradığı ilk şart güvenli otel sertifikası
18.07.2020 14:24 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:37

Havaların iyice ısınması, korona virüsüne karşı normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte turizm cenneti Çeşme'de de rezervasyonlar artıyor. Pandemi nedeniyle tatilcilerin güvenli otel sertifikasına dikkat ettiğini belirten Grand Otel Ontur Genel Müdürü Gökçe Kesikçiler BuğdayGökçe Kesikçiler Buğday, "Biz belgemizi aldık. Zaten misafirlerimizin ilk sorduğu da güvenli otel sertifikası oluyor. Çeşme'de rezervasyonlar şu an yüzde 50'leri buldu. Temmuz ortasında yüzde 80'leri bulacağımızı düşünüyor ve güzel bir sezon geçireceğimize inanıyoruz" dedi.

Korona virüsüne karşı yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla turizm sektörü için çeşitli tedbirler getirildi. Havalarında ısınmasıyla Çeşme-Bodrum gibi turizm cennetlerinde bulunan otellerde virüse karşı sıkı önlemler aldı. Bir dizi tedbirlerden geçen oteller, çalışmalar sonucu "Güvenli Otel" sertifikası aldı.

"Temmuz ayından itibaren yüzde 60 dolulukla başlayıp yüzde 90'lara ulaşmayı bekliyoruz"

İki aylık yoğun çalışma sonrası belge aldıklarını ifade eden Grand Otel Ontur Genel Müdürü Gökçe Kesikçiler Buğday, "Güvenli otel sertifikamızı aldık. Bu sertifikayı Kültür ve Turizm Bakanlığının önerdiği bağımsız denetçilerden aldık" dedi.

"Çeşme bölgesi olarak hemen hemen beş yıldızlı tüm otellerimizde bu sertifika mevcut" diyen Gökçe Kesikçiler Buğday, "Yani Çeşme genel olarak güvenli bölge. Otellerimizin neredeyse tamamı açıldı. Temmuz ayından itibaren yüzde 60 dolulukla başlayıp yüzde 90'lara ulaşmayı bekliyoruz. Şimdi toparlanma zamanı. Antalya dış pazar uzun süreli kesindi olduğu için Antalya'yı sıkıntıya sokabilir; ama bizim iç pazar ağırlıklı olduğu için bir hareketlenmeyi çabuk görüyoruz" dedi.

Güvenli otel sertifikasını soruyorlar

Rezervasyon alımlarında misafirlerin ilk sorusunun güvenli otel sertifikası olduğunu belirten Gökçe Kesikciler Buğday, şöyle devam etti:

"Şu anlık İstanbul başta olmak üzere Ege Bölgesinden rezervasyonlar artıyor; ama bizi arayan misafirlerin yüzde 99'u güvenli otel sertifikası soruyor. Biz bu belgeyi almak için 2 ay uğraştık. Her ay denetleme yaşayıp sertifika güncellenecek. Biz zaten hijyen ve temizlik olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyorduk ve yapmaya devam edeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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