Pandemi nedeniyle sınırlar kapatılınca İspanya'da defnedilen Türk gencin ailesi yardım... ( DHA) Almanya'dan tatil için gittiği İspanya'da trafik kazasında hayatını kaybeden ve pandemi nedeniyle sınırlar kapatılınca Barcelona'da defnedilen 24 yaşındaki Aziz Can Tokaker'in ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

( DHA) Almanya'dan tatil için gittiği İspanya'da trafik kazasında hayatını kaybeden ve pandemi nedeniyle sınırlar kapatılınca Barcelona'da defnedilen 24 yaşındaki Aziz Can Tokaker'in ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

Almanya'nın Mönchengladbach kentinde yaşayan 24 yaşındaki Aziz Can Tokaker İspanya'da yaşayan bir arkadaşının daveti üzerine 27 Şubat'ta Barcelona'ya gitti. Orada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Tokaker'in cenazesi pandemi nedeniyle Barcelona'ya defnedildi. Aziz Can Tokaker'in ailesi ise, 6 aydır mezarını göremedikleri çocuklarının naaşını Almanya ve ya Türkiye'ye defnedilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istiyor.

'ALTI AY OLDU OĞLUMUN MEZARINA SU DÖKÜP DUA EDEMEDİM?

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan Anne Nurten Tokaker ve ağabey Uğur Tokaker ?Lütfen bize yardım edin artık dayanamıyoruz? diyerek, Aziz Can'ın naaşının kendilerine teslim edilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediğini ifade eden anne Tokaker, ?Sayın Cumhurbaşkanım, altı ay önce oğlum İspanya'ya tatile gitti. Oğlumun kaza yapıp vefat ettiğini bir telefondan öğrendim. Altı aydan beri ben oğlumu göremedim, yanına gidemedim. Mezarına su döküp ağlayamadım bir Fatiha okuyamadım. Cumhurbaşkanım, önce Allah sonra sizler bize yardım elinizi uzatın, ne olursunuz" diyerek gözyaşlarına boğuldu."SAYIN CUMHURBAŞKANIM ÇARESİZİZ"Ağabey Uğur Tokaker yaptığı yardım çağrısında 'Sayın Cumhurbaşkanım bu çaresizliğe kulak lütfen verin. Ben kardeşimi altı ay önce pandemiden önce trafik kazasında kaybettim. Süreç o kadar uzun sürdü ki pandemi sürecine denk geldi. Sınırlar kapatıldı olağanüstü hal ilan edildi ve bizi öyle bir durumda bıraktılar ki, akıl almaz bir seçenek sundular" diye konuştu.'YA YAKARIZ KÜLLERİNİ ALIN YA DA BURAYA DEFNEDECEKSİNİZ?

Kardeşinin naaşı için yetkililerin, 'Naaşını ya yakacağız şişeye koyup size vereceğiz ya da burada defnedeceğiz' ifadelerini kullandıklarını belirten Uğur Tokaker, "Biz Müslümanız bizde öyle şey yok' dedik ve mecburen defnettirmeye karar verdik. Sessiz bir şekilde kimsesizler mezarlığına defnettiler. Bizim rızamız olmadan oraya defnedildi" dedi. Ağabey Uğur Tokaker açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Altı ay geçti şimdi sınırlar açıldı. Biz istiyoruz ki kardeşimizi oradan alalım ama onlar iki sene tutmak istiyorlar. İki sene tutmanın gereği yok. Bu çocuk Türk vatandaşı. Biz mecbur bırakıldık. Sayın Cumhurbaşkanım bize Allah rızası için yardım edin. Ben annemle babamı oraya götüremem. Annemin kronik rahatsızlığı var, bu pandemi daha bitmedi. Babam kalp krizi geçirdi. Ben kardeşimin cansız bedenini getirmek için uğraşıyorum. Annemi babamı oraya götürsem Allah korusun onlara da orada bir şey olursa tek başıma kalacağım. Daha büyük acı yaşayacağız?

Kaynak: DHA