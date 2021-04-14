PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN ORUÇBABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN ORUÇBABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih Belediyesi, her yıl Ramazan ayının ilk günü ilk orucunu açmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğrayan Oruç Baba Türbesi'ni koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapattı.

Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler

Fatih Belediyesi, her yıl Ramazan ayının ilk günü ilk orucunu açmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğrayan Oruç Baba Türbesi'ni koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapattı. Ancak kapalı olmasına rağmen türbe önü ziyaretçi akınına uğradı. Kapalı olmasının kendilerine engel olmadığını söyleyen vatandaşlar, dualarını edip birbirlerine sirke ve şeker dağıttı.

Her yıl kalabalık manzaralara sahne olan Fatih ilçesindeki Oruç Baba Türbesi, belediye tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Türbenin girişlerine demir bariyerler konuldu. Buna rağmen türbeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar kapı önünde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar kapı önünde Kuran-ı Kerim okurken, bazıları ise türbenin demirlerine bez bağladı. Dualarını eden vatandaşlar birbirlerine sirke ve şeker dağıttı. Bu yıl gelen herkesin ortak dileği ise sağlık oldu.

HERKESİN DİLEĞİ SAĞLIK

Türbenin kapalı olduğunu bilmediğini söyleyen Meryem Serindereli, 'Heyecanla geldik ama bu yıl kapalıydı. Bilmiyorduk kapalı olduğunu. Ramazanın ilk günü diye geldik. Kapalı olması fark etmez. Yine duamızı ettik. Dileğimizi tuttuk. Sağlık diledim. Bu hastalıkları Rabbim durdursun diye dua ettim dedi.

Çiçek Çelik ise, 'Pandemi, hastalık, sağlık, mutlu huzurlu bir süreç diledim. Evlatlarımızla sağlıkla geçsin diye dua ettim diye konuştu. Gelen herkese sirke dağıtan Mesude Ertuğrul, 'Sağlık diledik ne dileyelim başka. Baksanıza sağlığımız günden güne kötüye gidiyor. Allah inşallah tez zamanda kurtarsın bizi. Kapalı olsun burası fark etmez. Allah kabul eder. Sonuçta içine girmek önemli değil dedi.

PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN ORUÇBABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN ORUÇBABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN ORUÇBABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN ORUÇBABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mario Draghi Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Ajda Pekkan Canan Ergüder
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ali Palabıyık Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN ORUÇBABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 09:02:07. #1.16#

title