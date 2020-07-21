HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Pandemi nedeniyle eve teslim kurban hizmetine rağbet arttı

Vatandaşlar koronavirüse karşı eve teslim kurban hizmetine yöneldi.

Pandemi nedeniyle eve teslim kurban hizmetine rağbet arttı
21.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:01

Vatandaşlar koronavirüse karşı eve teslim kurban hizmetine yöneldi. Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler Kurban Bayramı kapsamında genişletildi. Özellikle her yıl kurban kesim noktalarında oluşan yığılma ve kalabalığa karşı uzmanlar uyarırken, riski ortadan kaldırmak isteyen vatandaşlar İslami usullere uygun eve teslim kurban hizmetine yoğun ilgi gösteriyor.

Kovid-19 salgınının gölgesinde ikinci bayrama yaklaşılırken, Kurban Bayramı'nda virüsün yayılımını engellemek için önlemler alınıyor. Hayvan pazarları ve kurban kesim alanlarında oluşabilecek yoğunluklar bulaş riskini artırırken, uzmanlar özellikle sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca kurban kesim alanlarına randevu ile vatandaşların alınması, kurban kesiminde görev alanların maske ve siperlikle çalışması, etlerin hijyenik şekilde paketlenmesi konusunda uyarılar da yapılıyor. Salgından korunmak isteyen vatandaşlar ise kurban ibadetini temassız bir şekilde gerçekleştirmek için 'eve teslim kurban' hizmetine rağbet gösteriyor.

Türkiye'nin önemli et ve et ürünleri üreticisi Danet Genel Müdürü Sait Uluçay, 15 yıldan bu yana eve teslim kurban hizmeti verdiklerinin altını çizerek, "Özellikle bu bayram evlerinden ayrılmadan ve kimseye temas etmeden kurban ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Talepler önceki yıllara göre ikiye katlandı" açıklamasında bulundu.

"Kurbanlar bayramın birinci günü kesilip üçüncü günü teslim ediliyor"

Eve teslim kurban hizmetinde sürecin nasıl işlediğine dair detayları paylaşan Uluçay, "Kurbanlık vasfını taşıyan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, bu konudaki uzman ekibimiz tarafından tespit ve tedarik ediliyor. Kurbanlık hayvanları, bayramın 1. günü helal sertifikalı ve TSE COVID-19 Güvenli Üretim belgesine sahip Afyonkarahisar'da bulunan tesislerimizde; veteriner hekim, gıda mühendisi ve noter gözetiminde kurban sahibinin adına vekaleten kesiyoruz. Etleri bir süre soğuk hava depolarında dinlendirdikten sonra büyükbaş kurban etlerini kemiksiz hale getirerek parçalara ayırıyoruz. Küçükbaş kurban etlerini ise kemikli olarak parçalara ayırıyoruz. Parçalara ayrılan kurban etlerinizi özel ambalaj ve koliler ile paketliyoruz. Kurban etlerini bayramın 3. günü soğutuculu, kapalı araçlarla soğuk zinciri bozmadan evlere teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İslami usullere uygun kesimden sonra yapılacak işlemler de çok önemlidir"

Kurban ibadetinde birçok hassasiyetin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çeken Uluçay, "Sadece İslami usullere uygun kesim demek diğer hususların göz ardı edilmesine yol açabiliyor. Ancak kurban ibadetinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için diğer bazı hususlara da riayet edilmesi gerekiyor. Bizim hizmetimizde hissedarlara ulaştırılan etler bizzat kişi adına kesilen kurbana ait olup diğer kurbanlarla karıştırılmıyor. Kurban ibadetinin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için tüm konulara maksimum hassasiyetle yaklaşıyoruz" dedi.

15 yılda 21 binden fazla kurban evlere teslim edildi

Uluçay, her yıl eve teslim kurban hizmetimizle ilgili daha fazla talep aldıklarını söyleyerek, "Özellikle bu yıl evlerinden ayrılmadan ve kimseye temas etmeden kurban ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Şu an için yalnızca İstanbul ve Afyonkarahisar'da hizmet veriyor olsak da önümüzdeki yıllarda farklı şehirlerde de bu hizmeti vermek için planlamalarımızı yapıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı 3. Sayfa
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı 3. Sayfa
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı Dünya
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri Güncel
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu 3. Sayfa
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım
Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Günlük burç yorumları 21 Temmuz 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Temmuz 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Borsa, güne 120.000 puanın üzerinde başladı
Borsa, güne 120.000 puanın üzerinde başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mensur Işık Halife Hafter Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Merve Boluğur Öztürk Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Okan Buruk Caner Erkin Aziz Yıldırım Bülent Korkmaz
Daha Fazla Türk Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: Pandemi nedeniyle eve teslim kurban hizmetine rağbet arttı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 10:43:59. #1.14#
title