ARTVİN 'Pandemi nedeniyle diş tedavilerinizi ihmal etmeyin' uyarısı
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ARTVİN 'Pandemi nedeniyle diş tedavilerinizi ihmal etmeyin' uyarısı

22.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:27

?Pandemi nedeniyle diş tedavilerinizi ihmal etmeyin?

?Pandemi nedeniyle diş tedavilerinizi ihmal etmeyin? uyarısı

KORONAVİRÜS salgını sürecinde ertelenen diş tedavilerinin bir an önce yapılması gerektiğine dikkat çeken Diş Hekimi Önder Bayraktar, 'Pandemi döneminde acil müdahalelerinizi lütfen ertelemeyin, çünkü ilerde ciddi diş kayıpları yaşarsınız ve bağışıklık sisteminiz de bu durumdan olumsuz etkilenir' dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hastanelere gitmekten çekinen vatandaşlar, ciddi sağlık sorunlarına da davetiye çıkarabiliyor. Özellikle diş hekimlerine gitmek istemeyen ve tedavilerini erteleyenleri uyaran uzmanlar, ertelenen tedavilerin ilerde daha ciddi sıkıntılara yol açabileceğini ifade etti. Artvin'de görev yapan Diş Hekimi Önder Bayraktar, ihmal edilen ağız ve diş tedavilerinin ilerde geri dönüşü zor durumlara yol açtığını belirterek, vatandaşları uyardı.

'ÖZEL GARGARALAR KULLANIYORUZ'

Pandemiden önce hastaların oturma salonunda beklediğini ifade eden Bayraktar, '3-4 hasta bekleyip, daha sonra muayene edebiliyorduk fakat artık hastaları tek tek almaya başladık. Gelen hastaların ateşlerini ölçüyoruz, genel durumlarını kontrol ediyoruz ve hasta yakınlarını bekleme odasında bekletmiyoruz. Hastaların işlemi bittikten sonra oturduğu koltuğu da dezenfekte ediyoruz. Hastamızın tedavisi sırasında sağlığı için çok özel önlemler almak zorunda kalıyoruz. Tedaviye başlamadan önce özel gargaralarla hastalarımızın ağzını çalkalattırıp, ondan sonra tedaviye başlıyoruz. Bu dönemde önlemlerini biraz daha artırdık. Çalışma konusunda bir aksaklık yaşamadık çünkü pandemi öncesinde de gerekli önlemleri alıyorduk' diye konuştu.

'SİNDİRİMİN İLK ADIMI AĞIZDAN BAŞLAR'

Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Bayraktar, 'Pandemi döneminde hijyen kuralları çok önemli. Bizler de hastalarımızı el, ağız ve burun temizliği konusunda uyarıyoruz. Ayrıca bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerekiyor. Bu nedenle sindirimin başlangıcı olan ağzımızın bakımı asla ihmal etmemeliyiz. Bu dönemde ağız ve diş sağlığımıza önem vermeliyiz. Ağız sağlığımıza dikkat edersek, sindirimin ilk adımını daha güçlü atmış oluruz. Ayrıca pandemi döneminde acil müdahalelerinizi lütfen ertelemeyin, çünkü ilerde ciddi diş kayıpları yaşarsınız ve bağışıklık sisteminiz de bu durumdan olumsuz etkilenir' şeklinde konuştu.

ARTVİN 'Pandemi nedeniyle diş tedavilerinizi ihmal etmeyin' uyarısı
ARTVİN 'Pandemi nedeniyle diş tedavilerinizi ihmal etmeyin' uyarısı
ARTVİN 'Pandemi nedeniyle diş tedavilerinizi ihmal etmeyin' uyarısı
ARTVİN 'Pandemi nedeniyle diş tedavilerinizi ihmal etmeyin' uyarısı
ARTVİN 'Pandemi nedeniyle diş tedavilerinizi ihmal etmeyin' uyarısı
ARTVİN 'Pandemi nedeniyle diş tedavilerinizi ihmal etmeyin' uyarısı
ARTVİN 'Pandemi nedeniyle diş tedavilerinizi ihmal etmeyin' uyarısı
ARTVİN 'Pandemi nedeniyle diş tedavilerinizi ihmal etmeyin' uyarısı
ARTVİN 'Pandemi nedeniyle diş tedavilerinizi ihmal etmeyin' uyarısı
ARTVİN 'Pandemi nedeniyle diş tedavilerinizi ihmal etmeyin' uyarısı
ARTVİN 'Pandemi nedeniyle diş tedavilerinizi ihmal etmeyin' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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