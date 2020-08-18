Pandemi nedeniyle çocuk yapmaktan çekiniyorlar Best Model of Turkey 2009 birincisi Tuğçe Sarıkaya, eşi Güven Dağıstan ile Nişantaşı'nda bir kafede otururken görüntülendi. Kahve içip sohbet eden ikili, muhabirlerin bebek sorusuna ilginç bir yanıt verdi

Snob Magazin'e konuşan Sarıkaya, "Pandemi döneminde evdeydik. Fazla dışarı çıkmadık. Sokağa bir özlem oluştu tabii... İnsan gezmek istiyor. Havalarda çok güzeldi. Biraz ortalığın sakinleşmesiyle geçtiğimiz haftalarda hem Didim'e gidip aile ziyaretinde bulunduk. Hem de bir kaç gün Bodrum'a gidip kafa dinledik." dedi.

'ÇOCUK DÜŞÜNÜYORUZ AMA...'

Yaklaşık 2 yıldır evli olan ve henüz çocuk sahibi olmayan çift, muhabirlerin çocuk sorusu üzerine, "Çocuk düşünüyoruz ama şu an pandemi var. Ne yapacağımızı bilemedik" diyerek ilginç bir cevap verdi.

Kaynak: Snob Magazin