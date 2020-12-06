Pandemi nedeniyle ambulansa alınmayınca sağlık ekibine saldırdı
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Pandemi nedeniyle ambulansa alınmayınca sağlık ekibine saldırdı

06.12.2020 00:16 | Son Güncelleme: 06.12.2020 00:21

Pandemi nedeniyle ambulansa alınmayınca sağlık ekibine saldırdı Sağlıkçıların beyaz kod vermelerini engellemek için telsizi koparttılar Sakarya'da sağlık ekiplerine çirkin saldırı: "Artık bu olaylara tahammül edemiyor, kaldıramıyoruz" Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ihbar üzerine olay yerine...

Pandemi nedeniyle ambulansa alınmayınca sağlık ekibine saldırdı

Sağlıkçıların beyaz kod vermelerini engellemek için telsizi koparttılar

Sakarya'da sağlık ekiplerine çirkin saldırı: "Artık bu olaylara tahammül edemiyor, kaldıramıyoruz"

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekibi hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırı esnasında polise haber verilmesini engellemek isteyen saldırgan araçta bulunan telsizi koparttı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesinde görevli 112 Acil Sağlık ekibi ilçe merkezindeki bir mahallede ikamet eden ve birkaç gündür mide bulantısı yaşayan 8 yaşındaki hasta çocuğa müdahale etmek için harekete geçti. İlk müdahalesi yapılan çocuğu hastaneye götürülmesi gerektiğini belirterek ambulansa alan sağlık ekibi korona virüs tedbirleri kapsamında anne dışında başka birini almayacağını belirtti. Bu durum üzerine sinirlenen aile sağlık ekiplerine küfrederek saldırdı. Ambulansın kapısını açarak içine giren saldırganlar, içeride bulunan telsizi beyaz kod vermelerini engellemek için koparttı. Sağlık ekibi aracın içine binerek kapıları kilitledikten sonra durumu telefonla polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlatırken küçük çocuk ise kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Artık bu olaylara tahammül edemiyor, kaldıramıyoruz

Cep telefonu ile ambulansa verilen zararı çekerek, yaşadıkları şiddet olayını anlatan sağlık görevlisi, "Pandemi bulaş riskinden dolayı 2'nci hasta yakınını alamadığımızı söylememize rağmen yine de ambulansa binmek istedi ve bunun üzerine küfürler ederek, biz ve aracımıza zarar verdi. Anons geçmek istedik, beyaz kod vermek istedik ama telsizimizi koparttı ve sürücü arkadaşımıza saldırdı. Ambulansın kapıları kilitleyerek içeriye saklanmaya çalıştık ancak ambulansın dışına yumruklar attı. Süreç hepimiz için zor, vatandaş ve bizim içinde zor ama artık bu olaylara tahammül edemiyor, kaldıramıyoruz yani" ifadelerine yer verdi.

Pandemi nedeniyle ambulansa alınmayınca sağlık ekibine saldırdı
Pandemi nedeniyle ambulansa alınmayınca sağlık ekibine saldırdı
Pandemi nedeniyle ambulansa alınmayınca sağlık ekibine saldırdı
Pandemi nedeniyle ambulansa alınmayınca sağlık ekibine saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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