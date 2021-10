Tüketiciler, her sezon değişen trend ürünlerin yerine zamansız tasarımlara yönelirken, Moda Tasarımcısı Simay Kışlaoğlu "Pandemi modada 'less is more' akımını öne çıkardı. Bugünün ve yarının modasını yansıtan zamansız tasarımlar, kişiye özel ve ekonomik özellikleriyle bu akımda başrol oynuyor" dedi.

Modada hızlı tüketim anlayışına karşı oluşan "les is more" akımı hızla yayılırken, zamansız tasarımların sesi de giderek yükseliyor. Minimalizm stili özgür, rahat, basit ve sade çizgileriyle modaya "Az daha çoktur" yaklaşımını getiren bu durum, zamansız tasarımlara yeni bir alan açtı. Danışmanlık şirketi McKinsey tarafından yapılan moda endüstrisinde tüketici davranışlarına yönelik araştırmaya göre, neredeyse her 5 kişiden 3'ünün (yüzde 58) modada trend kavramının yerini zamansız tasarımların aldığına inanıyor.

Tüketicilerin yüzde 65'i uzun yıllar kullanabilecekleri moda ürünlerini satın almayı planlıyor. Trend ürünleri satın alma alışkanlığının tüketiciler üzerinde bağımlılık yaratıcı etkileri olduğuna dikkat çeken Moda Tasarımcısı Simay Kışlağlu, bu verileri" Pandemi öncesinde modada trend ürünlerin tercih edilmesi, bir tüketim furyası yaratmıştı. Küresel salgınla birlikte artan ekonomik kaygılar tüketicilerin farkındalığını yükseltti. Modada zamansız tasarımlar ile giyim harcamalarından büyük bir tasarruf elde etmek mümkün" şeklinde yorumladı.

EKONOMİK ÜRÜNLER TERCİHTE BELİRLEYİCİ

Pandemiyle birlikte tüketicilerin önceliklerinin de değiştiğini belirten Simay Kışlaoğlu, "Tüketiciler trend ürünler yerine daha ekonomik olanları tercih ederken, markalardan da kişiselleştirilmiş tasarımlar talep ediyor. Toplumları kalıplaştıran trend ürünlerin yerini alan zamansız tasarımlar, tüketicilerin bu beklentisini karşılıyor. Zamansız tasarımlar, minimalizm stili özgür, rahat, basit ve sade çizgileriyle şıklığı kişiye özel olarak tanımlıyor" diye konuştu.

SANAYİ MAKİNELERİ DEĞİL EMEK GÜCÜYLE HAZIRLANIYOR

Zamansız tasarımların oluşum sürecinin trend ürünlere kıyasla oldukça büyük bir emek gerektirdiğine değinen Simay Kışlaoğlu, "Zamansız tasarımlar tarzlarıyla tüketicilere gündelik hayatta rahatlık ve özgürlük vaat ederken, çizgi ve desenleriyle de tüketicilerin kendilerini özel hissetmesini olanaklı kılıyor. Hem tasarımcı hem de ressam olarak, moda tasarımlarımı bir ressamın tuvalini işlediği gibi büyük bir özenle yaratıyorum. Zamansız tasarımlar, trend ürünlerde olduğu gibi sanayi makinelerinin değil, emeğin gücüyle hazırlanıyor" dedi.

KİŞİYE ÖZEL SANATTAN İLHAM ALAN TASARIMLAR

"Zamansız kıyafetleri kişiye özel olarak üretiyoruz. Modada trend ürünlerin yarattığı kalıpları ortadan kaldırarak tasarımlara karakter kazandırıyoruz" diyen tasarımcı Kışlaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanattan ilham alarak geliştirdiğimiz tasarımlarımızla, tüketicilerin kişisel stilistliğini üstleniyoruz. Sofistike olmayı arzulayan kadınlara feminen tasarımlar sunuyoruz. Zamansız tasarımlara sahip olmak isteyenlere dijital platformumuz aracılığıyla tavsiyelerde bulunarak yeni ilhamlar yaratıyoruz. Tüketiciler, dijital platformumuz üzerinden randevu oluşturup stilistlerimizden kişiye özel danışmanlık hizmeti alarak kendi stillerini oluşturabiliyor."