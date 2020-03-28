Pandemi Kurulu kararıyla tarihi Harput Mahallesi'ne ziyaret kısıtlaması
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Elazığ, Harput

Pandemi Kurulu kararıyla tarihi Harput Mahallesi'ne ziyaret kısıtlaması

Pandemi Kurulu kararıyla tarihi Harput Mahallesi'ne ziyaret kısıtlaması Elazığ'da Pandemi kurulunun kararıyla özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan tarihi Harput Mahallesi'nde ziyaretlere kısıtlama getirildi, güvenlik güçleri araçlarıyla gelenleri bilgilendirerek geri dönmesini sağladı.

28.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:52
Pandemi Kurulu kararıyla tarihi Harput Mahallesi'ne ziyaret kısıtlaması

Pandemi Kurulu kararıyla tarihi Harput Mahallesi'ne ziyaret kısıtlaması

ELAZIĞ - Elazığ'da Pandemi kurulunun kararıyla özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan tarihi Harput Mahallesi'nde ziyaretlere kısıtlama getirildi, güvenlik güçleri araçlarıyla gelenleri bilgilendirerek geri dönmesini sağladı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüse karşı ülke genelinde de önlemler artarak devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ'da da Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında Pandemi Kurulu toplantısını yaptı. Toplantıda kapalı çarşının yarından itibaren kapanması ve tarihi Harput Mahallesi'nde de ören yerleri, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu tarihi ve piknik alanları kapatıldı. Ayrıca sadece hastalığı nedeniyle doktor raporuyla sevk edilenlerle, birinci derece yakını vefat edenler ve 15 gün içerisinde kente gelip kalacak yeri olmayanların dışında şehirden ayrılmaları da yasaklandı. Kurulun kararının açıklanmasının ardından uygulamalar da başladı. Karar istinaden İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi mahallenin girişinde tedbir alarak araçlarıyla gelen vatandaşları bilgilendirerek evlerine dönmesi sağlandı. Ekipler ayrıca vatandaşların evde kalması için anons yaparak uyarıda bulundu.

Virüs dolayısıyla tarihi Harput Mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından tedbir alındığını belirten Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Bu anlamda hem Jandarma ekiplerimizi hem de belediye ekiplerimizi kutluyoruz. Bu virüs ciddiye alacağımız bir şeydir. Geçen hafta burası bayağı bir kalabalıktı ama bu hafta kalabalık değil. Vatandaşlarımız bu konuda biraz duyarlı oldu. Elazığ ve Harputlu vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Harputlu vatandaşlar zaten dışarı çıkmıyor Elazığ'dan vatandaşlarımız genelde buraya geliyor. Vatandaşlarımız bu konuyu ciddiye aldığından dolayı halkımıza teşekkür ederiz. Belediye dezenfekte olayını jandarma ekiplerimiz de buralarda devriye atarak anonslarda bulunuyor. Piknik alanları dezenfekte edildi zaten buralarda zaten piknik yapılmasını bırakmıyoruz. Belediye ve jandarma ekiplerimiz piknik yapanları bırakmıyor. Bu işi ciddiye almamız lazım bana bulaşmaz diye bir şey yok çünkü elle tutulmayan ve gözle görülmeyen bir virüs. Elazığ'da olduğu gibi Türkiye'ye de seslenmek istiyoruz herkes evinde kalsın" dedi.

Vatandaş olarak bu virüsün ne kadar tehlike olduğunun halen daha farkına varamadıklarını dile getiren Orhan Çelik, "İnsanlar olarak biraz da biz devlete yardımcı olursak bu konuda daha da bilinçli olursak daha iyi olur. En azından yayılım hızını azaltmış oluruz. Şuan dışarı çıkmamakla alakalı anonslar yapılıyor ama insanlarımız halen dışarıda gezmeye devam ediyor. Hava bugün güneşli olduğu için büyük ihtimalle evlerine girmeyeceklerdir. Biz vatandaşlar olarak yeteri kadar bilinçli değiliz bu konuda elimizden geldiği kadar tedbirlere uymaya çalışıyoruz. Eldivenimizi takıyoruz, insanlarla temas kurmamaya çalışıyoruz ama bunlar da yeterli olmuyor" ifadelerini kullandı.

Çok dikkat etmeleri gerektiklerini belirten vatandaşlardan Sait Nergizoğulları, "Ben kendi dükkanımı da kapattım. Şuan gezmek istedik ama Jandarma ekipleri bizleri uyardı bizde şuan geri döneceğiz. Buna dikkat etmemiz lazım. Bireysel hatalar olabilir ama bizim bu virüse dikkat etmemiz lazım. Hükümetimiz gerçekten sonuç itibari ile çok güzel çalışıyor. Virüsün hangi şehirde olduğunu bilmiyoruz onu öğrenirsek daha iyi olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Pandemi Kurulu kararıyla tarihi Harput Mahallesi'ne ziyaret kısıtlaması

Kaynak: İHA

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Pandemi Kurulu kararıyla tarihi Harput Mahallesi'ne ziyaret kısıtlaması

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