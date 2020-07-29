Pandemi Kurban satışlarını durdurmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pandemi Kurban satışlarını durdurmadı

Pandemi Kurban satışlarını durdurmadı Üretici satışlardan memnun Niğde'de Pandemiye rağmen büyükbaş kurbanlık satışları üreticiyi sevindirdi.

Pandemi Kurban satışlarını durdurmadı
29.07.2020 17:46 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:58

Pandemi Kurban satışlarını durdurmadı

Üretici satışlardan memnun

NİĞDE - Niğde'de Pandemiye rağmen büyükbaş kurbanlık satışları üreticiyi sevindirdi.

Büyükbaş Hayvan Üreticisi Hasan Kilit, korona virüsün büyükbaş kurbanlık satışlarını etkileyeceği konusunda üreticiler olarak korku yaşadıklarını belirterek: "Ama korktuğumuz olmadı çok şükür. Beklediğimizin çok üzerinde satış yaptık" dedi.

Büyükbaş Hayvan Üreticisi Kilit: "Büyükbaş kurbanlık satıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimiz için kurban kesimi yapıyoruz. Bu sene korona tedbirleri kapsamında maske dağıtımı, ateş ölçer dezenfekte ve gerekli uyarı levhaları koyduk. Kurban satışlarımız tamamen bitti. Beklediğimizin üzerinde bir satış yaptık. Vatandaşlarımız pandemi döneminde evde kalırken biz onlar için bu hayvanları yaylardan, pazarlardan toplayarak kurbana hazır hale getirdik" dedi.

Bu yıl pandemiden dolayı satışların azalmasından korktuklarını ifade eden Kilit: "Pandemiden dolayı vatandaşlar büyükbaş hayvana hisseye girmez ve daha çok küçükbaşa mı yönelirler diye korku yaşadık. Çünkü biz ağırlıklı olarak büyük baş hayvan satıyoruz. Vatandaşlarımızda duyarlı bir şekilde gelerek sosyal mesafe kurallarına uyarak satışlarımızı yaptık. 80 ila 100 hayvan satıyorsak bu yıl 40 tane satarız diyorduk. Baktık satışlarımız güzel sonradan hayvan getirdik. Ama korktuğumuz olmadı çok şükür. Beklediğimizin çok üzerinde satış yaptık. Fiyatlarda geçen yıla göre artış yok. Geçen yıl 6-7 bin liralık bu yıl 7,5-8 bin liraya satıldı" şeklinde konuştu.

Niğde İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliyye Yılmaz ise, Büyükbaş kurbanlıkların canlı kilosu Geçen sene 19-21 lira iken bu sene 24-25 liradan satıldığını söyledi.

Başkan Yılmaz: "Üreticiler olarak pandemi dönemini iyi atlattık. Geçen sene ile bu yıl arasında ufak bir fark var. Geçen sene 21 lira iken bu sene 24-25 liraya satıldı kurbanlıklarımız. Maliyetin bu kadar yükselmesine rağmen bu yıl bütçelerine göre kurban alabildi vatandaşlar. Biz Niğdeli üreticiler olarak her bütçeye uygun kurbanlıklar verebildik. Bu pandemi dönemini daha hafif atlatabilmemiz için vatandaşlarımızda fedakarlık bekliyoruz. 7 hissesi olan vatandaşlarımız kurbanlıklarını keserken 7'si birden gelmesin en az 2 kişi vekalet alıp iki kişi gelmesini istiyoruz. 100 kişinin olması nerede 5 kişinin olması nerede. Hepimizin sağlığı için bunlara önem vermemiz gerekir" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Magazin
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu 3. Sayfa
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Dünya
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü 3. Sayfa
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Yaşam
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir
Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı
Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı
Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 942 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 942 yeni vaka tespit edildi
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlhan Cihaner Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Deniz Seki Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Pandemi Kurban satışlarını durdurmadı - Niğde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 19:40:21. #1.15#
title