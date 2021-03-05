Pandemi kurallarını ihlal eden 406 kişiye ceza
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Pandemi kurallarını ihlal eden 406 kişiye ceza

05.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:44
Pandemi kurallarını ihlal eden 406 kişiye ceza

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal, mesafe, maske kurallarını ihlal eden 406 kişiye yaptırım uygulandı.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal, mesafe, maske kurallarını ihlal eden 406 kişiye yaptırım uygulandı.

Gaziantep'te polisler yaptığı denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 183, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 223 kişi olmak üzere toplam 406 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

Ekipler, maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen bin 419 şahıs ise ikaz edilirken uygulamalarda bin 385 işyeri denetlenmiştir - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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