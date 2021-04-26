Pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı

Gaziantep'te pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma, sosyal mesafe ve maske gibi kuralları ihlal eden toplam 309 kişiye çeza kesildi.

Gaziantep'te pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma, sosyal mesafe ve maske gibi kuralları ihlal eden toplam 309 kişiye çeza kesildi.

Gaziantep'te hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 290, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 19 şahsa olmak zere toplam 309 kişiye idari yaptırım uygulandı. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 301 şahıs ise ikaz edildiği denetimlerde ayrıca 425 iş yeri kontrol edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı