Pandemi kurallarına uymayan 60 kişiye 50 bin 444 TL ceza
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Pandemi kurallarına uymayan 60 kişiye 50 bin 444 TL ceza

07.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:45
Pandemi kurallarına uymayan 60 kişiye 50 bin 444 TL ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 60 vatandaşa 50 bin 444 TL ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 60 vatandaşa 50 bin 444 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 30 Kasım ile 06 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 53 kişiye 47 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişiye ise 2 bin 744 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 60 kişiye 50 bin 444 TL para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 16:47:00. #1.14#
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