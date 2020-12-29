Pandemi kurallarına uymayan 501 kişiye cezai işlem uygulandı

Gaziantep'te, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında emniyet ekiplerinin denetim çalışmaları sürüyor.

Tedbirlere ilişkin son 24 saatte kent genelinde yapılan denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 376, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 124 şahıs olmak üzere toplamda 501 kişiye cezai işlem uygulandı. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 45 şahıs ise ikaz edilirken, 219 iş yeri denetlendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı