Pandemi kurallarına uymayan 40 kişiye 36 bin TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Pandemi kurallarına uymayan 40 kişiye 36 bin TL ceza

Pandemi kurallarına uymayan 40 kişiye 36 bin TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 40 vatandaşa 36 bin TL ceza kesildi.

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 40 vatandaşa 36 bin TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 26 Nisan ve 02 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 36 kişiye 32 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye ise 3 bin 600 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 40 kişiye 36 bin TL para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA
ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA
Kendisini öldürmek isteyen kocasının hayatını kurtardı
Kendisini öldürmek isteyen kocasının hayatını kurtardı
İKAMET KARTI BULUNAN İRANLI KISITLAMADA SOKAĞA ÇIKINCA CEZA YEDİ
İKAMET KARTI BULUNAN İRANLI KISITLAMADA SOKAĞA ÇIKINCA CEZA YEDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Haydar Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Cenk Tosun Gökhan Töre Gökhan Gönül Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pandemi kurallarına uymayan 40 kişiye 36 bin TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 17:10:18. #1.15#

title