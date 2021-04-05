Pandemi kurallarına uymayan 39 kişiye 35 bin 100 lira ceza
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Pandemi kurallarına uymayan 39 kişiye 35 bin 100 lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pandemi kurallarına uymayan 39 kişiye 35 bin 100 lira ceza

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 39 vatandaşa 35 bin 100 TL ceza kesildi.

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 39 vatandaşa 35 bin 100 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 29 Mart ile 5 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 5 kişiye 4 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 34 kişiye ise 30 bin 600 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 39 kişiye 35 bin 100 TL para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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