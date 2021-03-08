Pandemi kurallarına uymayan 38 kişiye 34 bin 200 lira ceza
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Pandemi kurallarına uymayan 38 kişiye 34 bin 200 lira ceza

08.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:51
Pandemi kurallarına uymayan 38 kişiye 34 bin 200 lira ceza

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 38 vatandaşa 34 bin 200 TL ceza kesildi.

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 38 vatandaşa 34 bin 200 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 01 ile 07 Mart 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 1 kişiye 900 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 37 kişiye ise 33 bin 300 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 38 kişiye 34 bin 200 TL para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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