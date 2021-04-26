Pandemi kurallarına uymayan 300 kişiye 270 bin lira ceza
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Pandemi kurallarına uymayan 300 kişiye 270 bin lira ceza

Pandemi kurallarına uymayan 300 kişiye 270 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske kurallarını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 300 vatandaşa 270 bin TL ceza kesildi.

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske kurallarını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 300 vatandaşa 270 bin TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 19 ve 25 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 10 kişiye 9 bin TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 35 kişiye ise 31 bin 500 TL para cezası kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 255 kişiye ise 229 bin 500 TL ceza işlemi uygulandı.

Son bir hafta içerisinde toplamda 300 kişiye 270 bin TL para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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