Pandemi kurallarına uymayan 26 kişiye 23 bin 400 TL ceza
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Pandemi kurallarına uymayan 26 kişiye 23 bin 400 TL ceza

Pandemi kurallarına uymayan 26 kişiye 23 bin 400 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 26 vatandaşa 23 bin 400 TL ceza kesildi.

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 26 vatandaşa 23 bin 400 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 24 ve 30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 16 kişiye 14 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişiye ise 9 bin TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 26 kişiye 23 bin 400 TL para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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