Pandemi kurallarına uymayan 13 kişiye 11 bin 700 lira ceza
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Pandemi kurallarına uymayan 13 kişiye 11 bin 700 lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pandemi kurallarına uymayan 13 kişiye 11 bin 700 lira ceza

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 13 vatandaşa 11 bin 700 TL ceza kesildi.

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Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 13 vatandaşa 11 bin 700 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 22 ile 28 Mart 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 3 kişiye 2 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişiye ise 9 bin TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 13 kişiye 11 bin 700 TL para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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