Pandemi kurallarına uymayan 106 kişiye 114 bin 780 TL ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 106 vatandaşa 114 bin 780 TL ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 106 vatandaşa 114 bin 780 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 07 ile 13 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 79 kişiye 71 bin 100 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 27 kişiye ise 43 bin 680 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 106 kişiye 114 bin 780 TL para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı