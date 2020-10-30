Pandemi kuralına uymayan 923 kişiye ceza
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Pandemi kuralına uymayan 923 kişiye ceza

30.10.2020 12:25 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:29
Pandemi kuralına uymayan 923 kişiye ceza

Gaziantep'te pandemi kurallarına uymayan 923 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te pandemi kurallarına uymayan 923 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yapılan denetimlerde 'Sosyal Mesafe ve Maske' kurallarına uymayan 923 şahsa işlem yapıldı. Aynı denetimlerde 3 şahsa ise karantina hükümlerine aykırı davranmaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler denetimlerin artarak süreceğini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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