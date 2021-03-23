Pandemi kuklaları
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Pandemi kuklaları

23.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:05
Pandemi kuklaları

Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları Yılmaz Karakuzu ve Oğuzhan Vartolioğlu, oyun oynayamadıkları pandemi sürecinde Türk tiyatrosunun bir geleneği olan kuklalardan üretti.

Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları Yılmaz Karakuzu ve Oğuzhan Vartolioğlu, oyun oynayamadıkları pandemi sürecinde Türk tiyatrosunun bir geleneği olan kuklalardan üretti. Onlarca kukla normalleşmeyle birlikte izleyicilerle buluşacak.

Eski Türk geleneklerinde yer alan kukla sanatı, pandemi sürecinde Erzurum'da adeta yeniden hayat buldu. Devlet Tiyatrosu sanatçıları Yılmaz Karakuzu ile Oğuzhan Vartolioğlu, korona önlemleri kapsamında sahnenin kapalı olması nedeniyle Doğu'nun ilk ve tek oda tiyatrosu Medya Sanat Evi'nin atölyesinde kukla ve maske üretti.

Türkiye'de çok az tiyatro ve kişi tarafından icra edilen kukla sanatını Erzurum'da yaşatmak istediklerini söyleyen Yılmaz Karakuzu, "Pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirerek bu kuklaları yaptık. Maalesef ülkemizde bu işi yapan çok az ve değerli ustalarımız kaldı. Onların izinden yürüyerek bu sanatı Erzurum'da yeni nesle tanıtmak, oyunlar sahnelemek istiyoruz. Pandemi sonrası için hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Tiyatro sanatçısı Oğuzhan Vartolioğlu da kukla sanatının yanında dünya tiyatrosunda önemli bir yeri olan maskelerden de tasarladıklarını belirtti. Vartolioğlu, "Maske tiyatrosu dünyada ilgi odağı ama Türkiye'de ne yazık ki çok az tiyatroda icra ediliyor. Biz bunu daha geniş kitlelere tanıtmak ve duyurmak istiyoruz. Farklı malzemeler ve özellikle plastikten maskeler üretip, mask oyunları hazırlıyoruz. Pandemiden sonra hem kukla sanatı hem de mask oyunlarıyla Erzurum'un kültür sanat hayatına renk katmak istiyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Pandemi kuklaları
Pandemi kuklaları
Pandemi kuklaları
Pandemi kuklaları
Pandemi kuklaları
Pandemi kuklaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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