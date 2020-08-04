Pandemi korkusuyla kapıya bırakan ayakkabılara hırsız dadandı
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Pandemi korkusuyla kapıya bırakan ayakkabılara hırsız dadandı

Beylikdüzü'nde yeni tip korona virüs korkusu nedeniyle vatandaşların ayakkabılarını kapı önüne bırakmasını fırsat bilen hırsızlık şüphelisi, telefonla konuşur gibi yapıp ayakkabıları çaldı.

04.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:26

Beylikdüzü'nde yeni tip korona virüs korkusu nedeniyle vatandaşların ayakkabılarını kapı önüne bırakmasını fırsat bilen hırsızlık şüphelisi, telefonla konuşur gibi yapıp ayakkabıları çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye hırsızlık şüphelisi bir kişi pandemi sürecinde ayakkabılarını evinin içine almaktan çekinen vatandaşları kendine hedef seçti. Vatandaşların kapı önüne koyduğu ayakkabıları çalan hırsızlık şüphelisi bu sırada dikkat çekmemek için telefonla konuşur gibi yaptı. Yaşanan hırsızlık anları ise site apartmanı içindeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin telefonla konuşur gibi yapıp ayakkabıları tek tek çaldığı ve yanında getirdiği poşete attığı görülüyor.

(Murat Delice/İHA)

Pandemi korkusuyla kapıya bırakan ayakkabılara hırsız dadandı

Kaynak: İHA

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