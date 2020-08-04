Pişkinliğin bu kadarı! Telefonla konuşuyormuş gibi yapıp kapı önüne bırakılan ayakkabıları çaldı Beylikdüzü'nde koronavirüs korkusu nedeniyle vatandaşların ayakkabılarını kapı önüne bırakmasını fırsat bilen hırsızlık şüphelisi, telefonla konuşur gibi yapıp ayakkabıları çaldı ve yanında getirdiği poşete attı. Bu hırsızlık anları da anbean kameralara yansıdı.

Beylikdüzü'nde bir sitede yaşanan hırsızlık vakasında; koronavirüs nedeniyle vatandaşların ayakkabılarını kapı önüne bırakmasını fırsat bilen bir vatandaş, telefonla konuşur gibi numara yapıp ayakkabıları çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. AYAKKABILARI YANINDA GETİRDİĞİ POŞETE ATIYORDU Olay, geçen hafta Beylikdüzü'nde bir sitede yaşandı. Hırsızlık şüphelisi bir kişi pandemi sürecinde ayakkabılarını evinin içine almaktan çekinen vatandaşları kendine hedef seçti. Vatandaşların kapı önüne koyduğu ayakkabıları çalan hırsızlık şüphelisi bu sırada dikkat çekmemek için telefonla konuşur gibi yaptı. Yaşanan hırsızlık anları ise site apartmanı içindeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin telefonla konuşur gibi yapıp ayakkabıları tek tek çaldığı ve yanında getirdiği poşete attığı görülüyor. Kaynak: İHA