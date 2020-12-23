Pandemi kolonya satışlarını dörde katladı
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Pandemi kolonya satışlarını dörde katladı

23.12.2020 09:22 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:25
Pandemi kolonya satışlarını dörde katladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Covid-19 hastalığı nedeniyle dezenfektan satışları artarken, kolonya satışlarının da dörde katlandığı açıklandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Covid-19 hastalığı nedeniyle dezenfektan satışları artarken, kolonya satışlarının da dörde katlandığı açıklandı.

Kolonya çeşitlerini bulundurmaya çalıştıklarını anlatan Burhaniye 76 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi satış reyonu sorumlusu Ahmet Korkmaz, kolonyanın yanı sıra sirke satışlarında da büyük artış yaşandığını söyledi.

Burhaniye'de korona virüs hastalığı, temizlik ürünlerinin satışını artırırken, kolonya satışlarını da patlattı. Salgının başladığı ilk aylarda çekilen kolonya sıkıntısı büyük oranda giderilirken, kolonya satışlarının dörde katlandığı açıklandı. Hastalığın kolonyaya olan ilgiyi çok artırdığını anlatan reyon sorumlusu Ahmet Korkmaz, " Koronavirüs hastalığı başlayınca kolonyaya büyük ilgi başladı. İlk zamanlar kolonya taleplerini karşılamakta zorluk çektik. Şimdilerde sıkıntı yok. Ancak, diğer zamanlara göre kolonya satışları dörde katlandı. Bu arada sirke satışları da üçe katlandı" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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