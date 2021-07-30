Pandemi kısıtlamalarının ardından GERKOOP ilk toplantısını yaptı
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Pandemi kısıtlamalarının ardından GERKOOP ilk toplantısını yaptı

Pandemi kısıtlamalarının ardından GERKOOP ilk toplantısını yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in girişimleri ve öncülüğü, ilçede yer alan tarımsal kalkınma kooperatiflerinin katkısı ve desteğiyle kurulan Germencik Üretim, İşletme ve Pazarlama Kooperatifi (GERKOOP) ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in girişimleri ve öncülüğü, ilçede yer alan tarımsal kalkınma kooperatiflerinin katkısı ve desteğiyle kurulan Germencik Üretim, İşletme ve Pazarlama Kooperatifi (GERKOOP) ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Çifti ve üreticilerin emeğinin korunması, kırsal kalkınmanın sağlanması, üretilen kırsal ürünlerin işletme ve pazarlama ile katma değerinin arttırılması maksadıyla kurulan GERKOOP pandemi yasakları sebebiyle yapamadığı ilk genel kurul toplantısını yasakların kaldırılması ile birlikte yaptı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve GERKOOP üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantıya İl Ticaret Müdürlüğü'nden bir temsilci de katıldı. Gerçekleşen genel kurul toplantısında yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı. Ersel Has, Kerim Çetin ve Behice Seçkin Aktop yönetim kurulu üyeliğine, İlhan Kaştan ve Sinan Keskin ise denetim kurulu üyeliğe seçildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Memleketimizin kırsal üretim gücünü parlatmak, üreticimizin hakkını korumak ve emeğinin karşılığını almasını sağlamak, üretilen ürünlerin katma değerini arttırmak ve vizyoner bir anlayışla bunu tüketiciyle buluşturmak gibi çeşitli amaç ve ilkelerle el birliğiyle kurduğumuz GERKOOP'un ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdik. Malumunuz pandemi yasakları sebebiyle genel toplantıları yapılamıyordu. Yasaklar kalkına gerekli ön hazırlıkları tamamlayarak genel kurul toplantımızı yaptık, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerimizi seçtik. Memleketimize, üreticimize çiftçimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - AYDIN

Pandemi kısıtlamalarının ardından GERKOOP ilk toplantısını yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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