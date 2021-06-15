Pandemi 'Kiralık Villa' talebini arttırdı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her geçen gün yaygınlaşan 'Kiralık Villa Tatili' son zamanların özellikle pandemi dönemi ile birlikte en çok rağbet gören tatil seçenekleri arasında yer almaya başladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her geçen gün yaygınlaşan 'Kiralık Villa Tatili' son zamanların özellikle pandemi dönemi ile birlikte en çok rağbet gören tatil seçenekleri arasında yer almaya başladı. Karavan tatilini konforsuz, pansiyon ve otel tatilini güvensiz bulan tatilciler aileleri ile birlikte daha konforlu, rahat ve izole edilmiş bir tatil seçeneği olan 'Kiralık Villa Tatili' seçeneğini değerlendirmeye başladı. Bu seçenekte insanların aileleriyle birlikte daha rahat, daha konforlu ve daha özel tatil ihtiyaçlarını karşılama imkanına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Villacim.com.tr Kurucusu Ömer Bacak, Koronavirüsün tüm dünyaya yayılıp küresel bir pandemi ortamı oluşturduğunu ve insanların evlerine hapsolduğunu belirterek, "Evden çalışma, evden dışarı çıkmama, siparişleri eve isteme gibi durumlarda insanları evden dışarı çıkamaz hale getirdi. İnsanlar lüks otellere, kalabalık ortamlara değil, ailesi ve sevdikleri ile birlikte izole olabilecekleri, baş başa geçirebilecekleri ve her şeyden önemlisi daha az insanla temas halinde olabilecekleri tatil seçeneklerini değerlendirmeye başladı" dedi.

Daha önce pansiyon ve otel tatili yapanların villa tatiline dönmesinin sebebinin pandemi şartlarının olmadığı kadar daha rahat ve daha konforlu bir tatil seçeneği olmasından kaynaklandığını kaydeden Ömer Bacak, "Bu nedenle insanlar kiralık villa tatili seçeneğine rağbet gösteriyor. Çünkü kiralık villa tatili insanların kendi evinde tatil yapıyormuş kadar rahat hissetmelerini sağlıyor. Kiralık Villa Tatili tamamen size ve ailenize özeldir. Villa kiralama süresi içerisinde tüm kullanım hakları ve tüm kullanım alanları sadece size aittir. Bu nedenle en iyi konfor ve rahatlıkta tatilinizi yapabilirsiniz" dedi.

Villa kiralarken nelere dikkat edilmeli

İnsanlar kiralık villa ararken veya araştırırken şüphesiz ilk durak internet araştırması olması ve arama motorları yardımıyla kendine uygun aramalar yaparak en doğru sonuca ulaşmaya çalışmaları gerektiğini kaydeden Ömer Bacak, şunları söyledi;

"Kiralık Villa Tatili ile ilgili internette en çok yapılan aramalar, kiralık havuzlu villa, TÜRSAB onaylı kiralık villa, muhafazakar villa tatili, günlük kiralık villa ve ucuz kiralık villa şeklindedir. Bu aramaları yaparak elbette bazı bilgilere sahip olabilirsiniz. Ancak bu sahip olduğunuz yüzeysel bilgiler sizi tatmin etmez. Bu nedenle daha sağlıklı, daha kesin ve net bilgiler edinmelisiniz. Bunun için yapmanız gerekenler villa kiralama ile ilgili deneyimli ve kaliteli hizmet sunan markalar ile iletişime geçmelisiniz.

Villacim.com.tr villa kiralama, kiralık villa tatili konusunda oldukça deneyim ve tecrübeli bir markadır. Villa kiralamanın en kolay yolu olarak hizmet veren Villacım, villa tipi, tatil tarihi ve tatil yapacak kişi sayısı bilgilerini girerek çok çabuk ve kısa sürede kiralık villa seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Kiralık villa tatili seçerken nasıl bir villa istediğinize önceden karar vermenizde fayda var. Havuzlu villa, havuzu korunaklı villa, ısıtmalı havuzlu villa, denize yakın villa, ekonomik villa, jakuzili villa, lüks villa, balayı villa gibi seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Villa kiralama veya rezervasyon işi yaparken web sitesi üzerinden ödeme yapacaksanız o sitenin SSL sertifikasına sahip olduğuna dikkat etmelisiniz. SSL sertifikasına sahip villa kiralama siteleri 3D secure güvenli ödeme seçeneğini kullanır ve ödeme yapan müşterilerin bilgilerini güvence altına alır. Bu arada sosyal medya hesaplarında yorumları inceleyebilirsiniz. Web sitesinin profesyonel bir tasarıma sahip olup olmadığına bakmalısınız. Kiralamak istediğiniz villa ile ilgili her detayı telefondan müşteri temsilcisine sormalısınız."

Kiralık villa tatili ile ilgili en sık sorulan soruları cevaplayan Ömer Bacak, Villacim.com.tr adresi üzerinden rezervasyon girişi butonuna tıklayarak kolay bir şekilde kiralık villa rezervasyonu yapabileceğini kaydederek, "Villa kapasitesine göre değişen bir durumdur. 4 kişilik villalar olduğu gibi 7-8 kişilik villalarda mevcuttur. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, 4 kişilik kapasiteye sahip bir villada 7-8 kişi tatil yapmaya uygun değildir. Elektrik, su, internet, tüpgaz gideri, günlük havuz ve bahçe bakımı ve villaya giriş yapılmadan önceki ilk temizlik ücrete dahildir. Villa kiralayan kişiler villa mutfağında kendi yemeklerini kendileri pişirebildiği gibi yakın çevredeki lokanta veya restoranlardan yemek siparişi verebilirler. Ödenen ücretler villa kiralama ücretidir. Villa kapasitesi dahilinde kaç kişi konaklayabilirse konaklayabilir. Merak edilen diğer tüm soruların cevapları için villacim.com.tr adresi üzerinde yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı