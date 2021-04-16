Pandemi Karavan Fuarına Olan İlgiyi Arttırdı
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Pandemi Karavan Fuarına Olan İlgiyi Arttırdı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Pandemi döneminde birçok insanın hayalini süsleyen karavan modellerinin sergilendiği Karavanist İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı, 2-13 Nisan tarihleri arasında, Büyükçekmece'deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde meraklılarıyla buluştu.

Pandemi döneminde birçok insanın hayalini süsleyen karavan modellerinin sergilendiği Karavanist İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı, 2-13 Nisan tarihleri arasında, Büyükçekmece'deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde meraklılarıyla buluştu

Pandemi Karavan Fuarına Olan İlgiyi Arttırdı

Kaynak: DailyMotion.com

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