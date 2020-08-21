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Pandemi, kadınların online alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi

Pandemi öncesi giyim ve kozmetik ağırlıklı alışveriş yapan kadınların sepetleri, son 5-6 aydır ağırlıklı olarak gıda ve temel ihtiyaç maddeleri ile doluyor.

Pandemi, kadınların online alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi
21.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:13

Pandemi döneminde çalışan kadınların online alışveriş alışkanlıklarında önemli değişiklikler olduğu belirlendi

Pandemi öncesi giyim ve kozmetik ağırlıklı alışveriş yapan kadınların sepetleri, son 5-6 aydır ağırlıklı olarak gıda ve temel ihtiyaç maddeleri ile doluyor

Türkiye'nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com, çalışan kadınların online alışveriş eğilimlerini belirlemek amacıyla anket düzenledi.

Alışveriş Saatleri: 20.00-23.00

Ankete göre, çalışan kadınlar, bugüne kadar öğle tatili ya da mesaide zaman ayırdıkları online alışverişi artık eve de taşımaya başladı. Önceki dönemde, her 10 kadından üçü sanal mağazalarda gezinmek için akşam saatlerini tercih ederken, son ankete göre, her 10 kadından altısı 20.00 – 23.00 saatleri arasında, dijital vitrinlerde turluyor.

Akşam sanal mağaza gezen kadınların dördü alışverişini de aynı saatlerde sonlandırırken, ikisi satın alma aşaması için gündüz mesai saatlerini ya da öğle tatilini tercih ediyor.

Pazar Hariç Hergün Alışveriş

Kadınlar artık pazar günleri hariç haftanın her günü internetten alışveriş yapıyor. Eskiden çalışan kadınlar ağırlıklı olarak Çarşamba ve Perşembe günleri, hafta sonu tatiline yönelik online alışverişler yapıyordu.

Avantajix.com'un pandemi öncesi anketlerinde çalışan kadınların yüzde 42'sinin internetten giyim eşyası aldığı, ayakkkabı, çanta ve kozmetiğin de diğer önemli alışveriş kalemleri olduğu belirlenmişti.

Son ankette ise gıda ve çocuk bezi, temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri toplam alışverişlerin yüzde 55'ini oluşturduğu ortaya çıktı. Giyecek, kozmetik, kişisel bakım, hobi, kitap alışveriş sepetini dolduran diğer ürünler arasında yer aldı.

Sepet Değeri 250 TL Oldu

Pandemi öncesi 150 TL olan çalışan kadınların alışveriş sepetlerinin ortalaması, son aylarda 250 TL'ye yükseldi.

Ankete göre, çalışan kadınların pandemi döneminde de fazla değişmeyen diğer online alışveriş alışkanlıkları şöyle:

· Sosyal medyadaki reklamlar ve e-posta bildirimleri, erkeklere göre kadınların alışverişinde daha etkili oluyor.

· Fırsat sitelerini ve kampanyaları erkeklerden daha fazla takip ediyorlar.

· İnce eleyip sık dokuduklarından, satın almaya karar verdikleri ürünlerde bile alışverişe başlayıp sonlandırmaları 15-20 dakikayı buluyor. Erkeklerde bu süre 7-8 dakika oluyor.

· Markaları sosyal ağlarda daha fazla tavsiye ediyorlar.

· İade süresini sonuna kadar kullanmayı tercih ediyorlar.

Kaynak: Bültenler

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