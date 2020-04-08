Pandemi İzolasyon Takip Projesi nedir? Pandemi İzolasyon Takip Projesi nasıl işliyor? Karantinada kalanlar nasıl takip edilecek?
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Koronavirüs, Güncel

Pandemi İzolasyon Takip Projesi nedir? Pandemi İzolasyon Takip Projesi nasıl işliyor? Karantinada kalanlar nasıl takip edilecek?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi geliştirdi. yapılan çalışma sonrası Pandemi İzolasyon Takip Projesi nedir? Pandemi İzolasyon Takip Projesi nasıl işliyor? Karantinada kalanlar nasıl takip edilecek gibi sorular gündeme geldi.

08.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:03
Pandemi İzolasyon Takip Projesi nedir? Pandemi İzolasyon Takip Projesi nasıl işliyor? Karantinada kalanlar nasıl takip edilecek?

Pandemi İzolasyon Takip Projesi karantinadaki vakalar evlerinde takip edilecek; karantinayı bozmaları halinde cep telefonlarına uyarı mesajı gönderilecek. Öte yandan uyarılara uymayan vatandaşlar hakkında idari işlem yapılacak. Vatandaşlar proje hakkında merak dolu sorular sorarken Pandemi İzolasyon Takip Projesi nedir? Pandemi İzolasyon Takip Projesi nasıl işliyor? Karantinada kalanlar nasıl takip edilecek?

PANDEMİ İZOLASYON TAKİP PROJESİ NEDİR?

Koronavirüs salgınıyla mücadele etkin bir şekilde devam ederken, Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için önemli bir proje geliştirdi. Bakanlık, hastaların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için Pandemi İzolasyon Takip Projesini hayata geçirdi. Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSMoperatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı. Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyupuymadıklarının takip edilmesi planlanıyor.

PANDEMİ İZOLASYON TAKİP PROJESİ NASIL İŞLİYOR?

İzolasyona Riayet Etmeyen Uyarılacak Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile;

-Kovid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı gelecek.

-Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.

- İzolasyona Riayet Etmeyen Uyarılacak Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile;

-Kovid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı gelecek.

-Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.

Kovid-19 salgını ile mücadelede çok etkili bir araç olacak Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile bulaşın büyük oranda azaltılması hedefleniyor. Proje, kişinin sadece kendisinin değil yakınlarının ve toplum sağlığının güvenliği için de önemli olacak. Böylelikle karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek.

Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan benzer projeler, Kovid-19 ile mücadelede önemli kazanımlar sağlanmasına imkan veriyor. Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek.

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