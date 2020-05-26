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Pandemi İstanbul şirketlerini durdurmadı

İstanbullu şirketler, Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü 11 Mart'tan 21 Mayıs'a kadar A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe şahadetnamesi dahil 326 bin 20 dış ticaret belgesi, 105 bin 888 Faaliyet Belgesi, 21 bin 726 Ticaret Sicil Gazetesi Sureti ve 1.

Pandemi İstanbul şirketlerini durdurmadı
26.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:09

İstanbullu şirketler, Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü 11 Mart'tan 21 Mayıs'a kadar A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe şahadetnamesi dahil 326 bin 20 dış ticaret belgesi, 105 bin 888 Faaliyet Belgesi, 21 bin 726 Ticaret Sicil Gazetesi Sureti ve 1.871 iş makinası tescili için İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) müracaat etti.

AA muhabirinin İTO üyesi firmaların ticari belge başvurularından derlediği bilgiye göre, İstanbullu şirketler "ticari belge" başvurularına Kovid-19 molası vermedi.

İTO üyesi firmalar, 11 Mart-21 Mayıs tarihleri arasında 326 bin 20 dış ticaret belgesi, 105 bin 888 bin Faaliyet Belgesi, 1.871 iş makinası tescili ve 768 kapasite raporu için İTO'ya müracaat etti

İlk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından İTO'nun üyelerine yaptığı "online mesafede" kalma çağrısı da önemli bir karşılık buldu. Hükümetin iş dünyasına yönelik tedbirlerinin de anlık olarak duyurulduğu ito.org.tr'yi Kovid-19 sürecinde 1 milyon 523 bin 577 kişi ziyaret etti. 416 bin işletmenin üye olduğu İTO'nun Çağrı Merkezi'ne ise 129 bin 40 arama geldi.

Firmaların, 11 Mart-21 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden aldığı faaliyet belgesi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,5 arttı. Online ticaret sicil gazetesi sureti başvurusundaki artış ise yüzde 52,8 oldu.

Üretim yapan işletmelerin söz konusu dönemde talep ettiği Kapasite Raporu sayısı ise 768 olurken, aynı dönemde 4 bin 917 yeni şirketin kuruluşu yapıldı. Yabancı ortaklı kurulan 548 yeni şirket ise 354 milyon lira sermaye taahhüt etti.

"En iyi çıkışı yapacak gücü topladık"

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türk iş dünyası pandemi korkusuna teslim olmadı, onunla mücadele etmeyi tercih etti. İlk rakamlar, eğer rehavete kapılmazsak, pandemi sonrası en iyi çıkışı yapacak gücü topladığımızı gösteriyor." dedi.

Avdagiç, "Koronavirüsün faaliyetleri ciddi manada kısıtlayıcı bir etkisi oldu. Buna rağmen, İTO olarak üyelerimize sunduğumuz belgelendirme hizmetlerinin pandemide de yoğun çalıştığını söyleyebiliriz. Firmaların belgelendirme müracaatlarındaki yoğunluk, işletmelerin Kovid-19 esnasında da bir takım öncü faaliyet içinde olduklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, faaliyetlerin devam etmesinde, hükümetin ve İTO'nun, üretimin çarklarının tamamen durmaması yönündeki tercih ve çağrısının etkili olduğunu belirtti.

Firmaların 11 Mart-21 Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden aldığı faaliyet belgesi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,5 arttığını bildiren Avdagiç, "İTO'nun Kovid-19 öncesi online hizmetleri geliştirmek için yaptığı yatırımın bereketini, üyeler birçok hizmeti internet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde alarak görmüş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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