Pandemi ile birlikte online ev satışları arttı
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Pandemi ile birlikte online ev satışları arttı

Pandemi ile birlikte online ev satışları arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, tüketim ve alışveriş alışkanlıklarını etkilediği gibi emlak sektörünü de etkiledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, tüketim ve alışveriş alışkanlıklarını etkilediği gibi emlak sektörünü de etkiledi. Gelişen teknolojiyle de birlikte pandemi döneminde online gayrimenkul satışlarının da arttığı belirtiliyor.

Tüm dünyayı etkileyen pandemi, tüketim ve alışveriş alışkanlıklarını etkilediği gibi emlak sektörünü de etkiledi. Gelişen teknolojinin de etkisiyle pandemi dönemi online gayrimenkul sektörüne de yansıdı. Online sistemle hem alınacak konutu uzaktan üç boyutlu olarak inceleyebiliyor hem de online olarak alım-satım yapılabilmesi vatandaşların ilgini çekiyor. Kolaylık sağlaması yönüyle pandemi döneminde online gayrimenkul satışının da arttığı ifade ediliyor. Pandemi süreci ile birlikte yeni nesil emlak şirketleri arasında yer alan CuEngine Turkey de müşterilerine çeşitli seçenekler, çözüm imkanları ve danışmanlık hizmeti sunuyor.

"İnşaat projelerini üç boyutlu inceleme imkanı"

Ana merkezi İngiltere'de bulunan ve 15 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan yapının satışlardan sorumlu Adil Yaman, "Türkiye'de emlak sektörü organik büyüme trendini sürdürüyor. Özellikle yabancıların Türkiye'de mülk almaya yönelik ciddi talepleri var. Bunların başında da İran, Irak, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri geliyor" dedi. Türkiye'den mülk alan yabancılara vatandaşlıkta sağlanan kolaylığın da bunda etkisi olduğunu hatırlatıyor.

Yapının ortak kurucusu Avijit Bhaya, PropTech'in Türkiye'deki emlak sektörüne çok katkısı olacağını düşündüğünü ifade ederek, "Bizim mobil uygulamalarımız var. Yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize inşaat projelerini üç boyutlu olarak gösterebiliyoruz. Örneğin İran'daki bir müşteri burada daha proje aşamasında olan bir evi üç boyutlu olarak gerçeğiyle neredeyse birebir manzaralarına kadar görebiliyor. Bu sayede online ev satışı yapabiliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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