Türkiye'nin ilk atölye platformu Ateligo, pandemiyle birlikte yaşanan hızlı dijitalleşmeye kolaylıkla adapte oldu

Tüm dünyayı derinden etkileyen korona ile birlikte birçok sektörde olduğu gibi atölye ve etkinlikler de dijitalleşti. Türkiye'nin ilk atölye platformu Ateligo, dijitalleşme sürecine hızlıca adapte oldu. Genel Müdür Baysan "Bugün geldiğimiz noktada hem bireysel hem de kurumsal alanda çok geniş bir portföy ile etkinlikte bulunuyoruz" dedi.

Tüm dünyada 1.9 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan pandemiyle birlikte pek çok sektör dijitalleşme süreçlerine hız verirken bazı sektörler ise şartlar gereği dijitalleşmeye yöneldi. Beyaz yakalı çalışanlar evden çalışmaya, öğrenciler online eğitime, esnaf ise elektronik ticarete başlamak durumunda kaldı.

YENİ ÇÖZÜMLERE YÖNELDİLER

Pandeminin zorunlu kıldığı bu dijitalleşme süreci çok farklı alanları da yeni çözümler bulmaya yöneltti. Bu zorunlu dijitalleşme sürecine adım atan alanlardan biri de, kaliteli vakit geçirme arayışında olanlara yönelik düzenlenen atölye ve eğitimler oldu.

ETKİNLİKLER ÇEVİRMİÇİ ORTAMA TAŞINDI

Kimi zaman eğlenmek kimi zaman öğrenmek için tercih edilen atölye ve eğitimler pandemi sürecinden önce atölyecilerin mekanlarında veya toplantı salonlarında düzenleniyordu. Bir araya gelmenin mümkün olmadığı ve evde kaldığımız bu dönemde işte bu etkinlikler de çevrimiçi ortama taşınmış oldu. El işi etkinliklerinden felsefe söyleşilerine kadar çok farklı alanda atölye ve eğitimlere artık çevrimiçi ulaşabiliyoruz.

'ATELİGO', DİJİTAL SÜREÇLERE HIZLA ADAPTE OLDU

Geçtiğimiz sene pandemi başlamadan çok kısa bir süre önce Türkiye'nin ilk atölye platformu olarak açılan ateligo.com websitesi de dijitalleşme sürecine hızlı adapte olan firmalardan biri oldu. Şirketin Genel Müdürü Şevin Baysal yaşadıkları süreci şöyle aktarıyor:

"ateligo.com websitesinin açılışından henüz bir ay geçmişti ki gelen kısıtlamalar sebebiyle tüm atölyelerimiz, etkinliklerini iptal etmek durumunda kaldı. Ateligo ekibi olarak yeni gelişen koşullara hızla uyum sağlayarak 17 Mart'ta ilk çevrimiçi atölyemizi gerçekleştirdik. Bu süreçte biz de Ateligo'nun iş modelini yenilemek durumunda kaldık. Portföyümüze; psikoloji ve felsefe söyleşileri, çocuklara yönelik yaratıcı drama atölyeleri gibi yeni etkinlikler katarak yola devam ettik. Bugün geldiğimiz noktada hem bireysel hem de kurumsal alanda çok geniş bir portföy ile atölye, söyleşi ve eğitim etkinliklerimize devam ediyoruz. Bu sürecin olumlu bir yönü farklı şehir ve ülkelerdeki insanlara ulaşmamız oldu. Genellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yapılan bu etkinliklerin çevrimiçi ortama taşınması ile Ateligo platformu olarak daha geniş kitlelere ulaşabildik. Bu sebeple kısıtlamalar sona erdikten sonra da çevrimiçi etkinliklerimize devam etmeyi planlıyoruz."

2021 YILINDA PEK ÇOK FARKLI İÇERİKLE ETKİNLİKLER PLANLANIYOR

Pandemi kısıtlamalarının ne kadar süreceğini, kısıtlamalar kaldırılsa da eski normale ne zaman döneceğimizi halen bilemiyoruz. Buna rağmen, dijitalleşmenin sağladığı olanaklar ile yaşam kalitemizi artıracak çevrimiçi etkinliklerden faydalanabiliriz. Ateligo Genel Müdürü Şevin Baysal, Mart ayında bir yılını dolduracak olan ateligo.com'da açılan etkinlikler ve ayrıca gelen taleplerin en çok çocuklara yönelik aktiviteler ile kurumsal söyleşilere olduğunu ve 2021 yılında da yeni ve çok farklı içeriklerle alanlarında uzman eğitmenlerden etkinlikler planladıklarını söyledi.