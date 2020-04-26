Pandemi hastanesindeki görevliler için konteyner kent tahsis edildi
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Fırat Üniversitesi, Sivrice, Elazığ, Güncel, Haber

Pandemi hastanesindeki görevliler için konteyner kent tahsis edildi

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Fırat Üniversitesi'nce kurulan konteyner kent, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında pandemi hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

26.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:31
Pandemi hastanesindeki görevliler için konteyner kent tahsis edildi

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Fırat Üniversitesi'nce kurulan konteyner kent, koronavirüs salgınıyla  mücadele kapsamında pandemi hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına tahsis edildi.  

Elazığ Sivrice merkezli 24 Ocak günü meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Fırat Üniversitesi tarafından yerleşkede 65 bağımsız bölümden oluşan konteyner kent kuruldu. Öğrenciler için oluşturulan konteyner kent, Fırat Üniversitesi'nde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kurulan pandemi hastanesinde görevli sağlık çalışanları için tahsis edildi. Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, sağlık çalışanların hem rahat etmeleri hem de salgına yakalanmamaları amacıyla her türlü tedbiri aldıklarını, bu kapsamda konteyner kenti sağlıkçıların hizmetine sunduklarını söyledi. Pandemi hastanesinde koronavirüsle mücadelede özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarının, ailelerinden uzak kalıp, nöbetlerinden sonra konteyner kentte vakit geçirdiklerini anlatan Demirdağ, hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

'TESTİ POZİTİF OLAN SAĞLIKÇI YOK' Rektör Demirdağ, Elazığ'da koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı olmadığını da belirterek, "Sağlık çalışanlarımız görevini tamamladıktan sonra konteyner evlerine gelip kitap okuyarak, ders çalışarak ve dinlenerek vakitlerini geçiriyorlar. Allah'a şükür ki bizim şehrimizde kontrolümüzde olan sağlık personelimizde bugüne kadar herhangi bir vakanın tespit edilmemiş olması da kendi adımıza sevindirici" dedi.Hastanenin acil servisinde görev yapan Şevval Gül ise mesaisinin bitiminden sonra konteyner kentte dinlendiklerini belirterek, "Konteyner kentte tek kişilik alanda kendimizi izole ediyoruz. Hastaneye nöbetlerimize gidip geliyoruz. Burada kitap okuyarak, ders çalışarak, televizyon izleyerek vakit geçiriyoruz. Bu pandemi salgını bitene kadar da bu şekilde burada kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

3 haftadır konteyner kentte kaldığını söyleyen, acil servis görevlisi Ahmet Burak Aygüneş de ailesiyle iletişimini telefonda görüntülü konuşmayla sürdürdüğünü söyledi.


Kaynak: DHA

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