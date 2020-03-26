Pandemi hastane listesi açıklandı mı? Pandemi hastanesi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi yapıldı? Pandemi nedir? Koronavirüs önlemleri!
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Koronavirüs, Güncel

Pandemi hastane listesi açıklandı mı? Pandemi hastanesi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi yapıldı? Pandemi nedir? Koronavirüs önlemleri!

Pandemi hastane listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs genelgesi ile birlikte özel ve vakıf hastaneleri pandemi hastaneleri ile edildi. Peki pandemi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? Pandemi nedir? Koronavirüs önlemleri!

26.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:37
Pandemi hastane listesi açıklandı mı? Pandemi hastanesi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi yapıldı? Pandemi nedir? Koronavirüs önlemleri!

Koronavirüs ülkemizde maalesef ciddi oranlarda artış göstermektedir. Devletimiz gereken tüm önlemleri alıyor ve düzenli olarak toplumu aydınlatıyor. Bu kapsamda corona virüs önlemleri için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özel ve vakıf hastanelerinin "Pandemi Hastaneleri" yani "Salgın Hastalıklar" hastanesi olarak ilan etti. Peki pandemi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi?

HANGİ HASTANELER PANDEMİ HASTANESİ YAPILDI?

Sağlık kurumlarına başvuran hastaların corona tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunlu bir hale getirildi. Bu tanı ve şüphe ile bütün hastanelere başvuran hastalara bütün prosedürler tamamen uygulanacak ve bakılmak zorunlu olacak.

PANDEMİ NEDİR?

Pandemi yada pandemik hastalık, en az bir kıtayı etkileyen, dünyaya yayılan ve herkese bulaşma riski olan hastalıklara (epidemi) verilen genel ad pandemidir.

Koronavirüs

PANDEMİ HASTANESİ NEDİR VE PANDEMİ HASTANESİ ŞARTLARI VE ÖZELLİKLERİ

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneleri, "pandemi hastaneleri" olarak tanımladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 81 il Valiliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda, pandemi hastanelerinin tanımı ve şartları belirlendi.

Çin'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı koronavirüs hastalığının tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturduğu belirtilen yazıda, bu durumun Bakanlık tarafından da yakın takip edildiği aktarIldı.

Yazıda, Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütünün önerileri dikkate alınarak gerekli önlemlerin alındığı, hastalığın yayılımının önüne geçilmesi amacıyla Bilim Kurulu'nun konuyla ilgili düzenli olarak toplandığı ve değerlendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

Birçok alanda tedbirler alınmakla birlikte gerek hasta ve hasta yakınları gerekse sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personelinin üzerindeki yükün azaltılması amacıyla tüm sağlık hizmet sunucularında yer alan tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanan yazıda, sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların Kovid-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılmasının zorunlu olacağı bildirildi.

Yazıya göre, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler "pandemi hastanesi" olarak kabul edilecek.

Pandemi süresince enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, iç hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanı başka bir hastaneden görevlendirme yolu ile karşılanabilecek.

Pandemi hastanesi, Kovid-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapıldığı hastaneler olarak tanımlanacak.

TARİHTE BİLİNEN EN MEŞHUR SALGIN (PANDEMİ) HASTALIKLARI

Kara veba

COVID-19

Tifo

Kolera

Domuz gribi

Grip

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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