"Pandemi Günlükleri" Temalı Sergi Açıldı
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"Pandemi Günlükleri" Temalı Sergi Açıldı

'Pandemi Günlükleri' Temalı Sergi Açıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Pandemi nedeniyle bir süredir sınırlı gelişim gösteren kültürel hayatımıza renklilik katabilmek amacıyla Ressam Ümit Derinsu ve Ressam Mürvet Mutlu, "Pandemi Günlükleri" temalı resim sergisini Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Mesir Sergi Salonu'nda açtı.

25 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini bekleyen serginin açılış programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Mesir Sergi Salonu, Ressam Ümit Derinsu ve Ressam Mürvet Mutlu'nun hazırladığı "Pandemi Günlükleri" temalı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle bir süredir sınırlı gelişim gösteren kültürel hayatımıza renklilik katabilmek amacıyla hazırlanan serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından birbirinden güzel eserleri tek tek inceleyen Ustamehmetoğlu ve Özcan, başarılı çalışmalarından dolayı ressamları tebrik etti. Öte yandan, resim sergisinin 25 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini beklediği ifade edildi.

Kaynak: Bültenler

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