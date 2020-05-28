Pandemi günlerinde Ödemiş dayanışması Ödemiş Belediyesi, Koronavirüs salgınıyla mücadelede aldığı önlemlerin yanı sıra dayanışmayla da zor günlerde vatandaşları yalnız bırakmadı.

Eriş: "Kimsenin yatağa aç girmediği bir kent için çalışıyoruz"

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, sıcak yemek ve erzak paketi için destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Küresel salgından ekonomik olarak etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 1 Nisan'dan bu yana her gün sıcak yemek yardımını sürdüren Ödemiş Belediyesi, Ramazan ayında iftar sofrasını her gün 2 bin 500'e yakın eve taşıdı. Küresel salgın sürecinde işyerleri geçici olarak kapatılan vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine 1000'i aşkın erzak paketi ulaştırıldı. Ramazan ayı boyunca Ödemişli hayırseverler hem mutfağa hem de erzak paketlerine sundukları desteklerle dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak gerçekleştirilen sosyal dayanışma çalışmalarıyla zor günlerde ihtiyaç sahiplerine destek sunuldu.

Başkan Eriş'ten hayırseverlere teşekkür

Günlük sıcak yemek desteğinin devam ettiğini belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş,2 bin 500'e yakın eve yemek sunan mutfağa ve yardım paketlerine desteğini esirgemeyen hayırseverlere teşekkür etti.

Zor günleri dayanışmayla geride bırakacaklarını hatırlatan Eriş, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' sözünün ışığında kimsenin yatağa aç girmediği bir kent için çalışıyoruz. Koronavirüs sürecinde kent genelinde elbette hijyen tedbirlerini alıyoruz, dezenfeksiyon faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ama işyerleri kapatılan hemşehrilerimizi, bu işyerlerinde çalışanlarımızın yanında olmak zorundayız. Bu yükü bir parça da olsa hafifletmek için omuz verdik. 1 Nisan'dan bu yana her gün hemşehrilerimize sıcak yemek desteği sağlıyoruz. Ramazan ayında da iftar çadırlarını kuramadık belki ama iftar sofralarını evlere getirdik. Kent merkezimizde ve kırsal mahallelerimizde 1000'i aşkın erzak paketimizi ailelerimize ulaştırdık. Temizlik malzemesi desteği de sağladık.

"En büyük gönül zenginliği budur"

Burada en güzel dayanışmayı hayırsever Ödemişliler sergilediler. Evindeki salçayı, yağı, bulguru bizimle paylaşan da oldu, erzak paketi için destek sağlayan da. En büyük gönül zenginliğimiz budur. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz, büyük aileler zorlukları dayanışmayla aşarlar. Biz de hiçbir şekilde ihmal etmeden aşacağız. Bugünler geride kaldığında bu dayanışma hep hatırlanacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte zorda kalana el uzatmaya, darda olana sahip çıkmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler