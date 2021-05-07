Pandemi gölgesinde Ramazan ayının son cuma namazı kılındı

Konya'da pandemide tam kapanma tedbirleri altında Ramazan ayının son cuma namazı kılındı.

Konya'da pandemide tam kapanma tedbirleri altında Ramazan ayının son cuma namazı kılındı. Namazlarını kılan vatandaşlar, hastalıktan kurtulmak için dua ederek, hayırlı bayramlar diledi.

Konya'da 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son cuma namazında vatandaşlar kısıtlama tedbirlerine uyarak camilere gitti. Sultan Selim Camisine cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlar, Mevlana Meydanında da saf tuttu. Vatandaşlar namazlarını maske ve mesafe kuralına riayet ederek eda etti.

Cuma namazının ardından vatandaşlar, "Ramazan ayının hürmetine Allah bir daha bu tür hastalıkları vermesin" şeklinde dua ederek, tüm insanlığa ve bütün İslam alemine hayırlı bayramlar ve bayramda sonra sağlık, sıhhat ve hayırlar diledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı