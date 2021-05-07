Pandemi gölgesinde acemi erler yemin etti
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Pandemi gölgesinde acemi erler yemin etti

Pandemi gölgesinde acemi erler yemin etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda düzenlenen törende 2001/2-1 tertip acemi erler yemin etti.

Samsun Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda düzenlenen törende 2001/2-1 tertip acemi erler yemin etti.

Acemi erler, Bafra 3. Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'nda almış oldukları 3 haftalık eğitimin ardından yemin ederek vatani hizmetlerini yapmak üzere birliklerine dağıtıldı. Yemin törenine, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle asker aileleri katılmadı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven'in erleri tebrik etmesinin ardından tören sona erdi. - SAMSUN

Pandemi gölgesinde acemi erler yemin etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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