Pandemi gölgesinde acemi erler yemin etti

Samsun Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda düzenlenen törende 2001/2-1 tertip acemi erler yemin etti.

Samsun Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda düzenlenen törende 2001/2-1 tertip acemi erler yemin etti.

Acemi erler, Bafra 3. Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'nda almış oldukları 3 haftalık eğitimin ardından yemin ederek vatani hizmetlerini yapmak üzere birliklerine dağıtıldı. Yemin törenine, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle asker aileleri katılmadı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven'in erleri tebrik etmesinin ardından tören sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı